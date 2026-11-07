Huawei Nova 17 : trois capteurs de 50 Mpx évoqués, mais le vrai progrès reste à vérifier

Le Huawei Nova 17 pourrait revoir sa partie photo sur plusieurs focales, plutôt que miser uniquement sur un gros capteur principal. Une fuite attribuée à Guo Jing et rapportée le 7 novembre évoque trois appareils de 50 mégapixels sur le modèle standard. Il s’agit d’informations non confirmées par Huawei, pas d’une fiche technique officielle.

La photo présente le Nova 16 Ultra, le modèle précédent. L’intérêt de la fuite se situe dans la polyvalence : un ultra-grand-angle sert à faire entrer un bâtiment ou un groupe dans le cadre, tandis qu’un téléobjectif permet de cadrer plus serré. Encore faut-il connaître leurs caractéristiques réelles pour juger du progrès.

Trois focales, mais pas trois appareils équivalents

Selon les éléments rapportés par Huawei Central, le Nova 17 associerait un module principal, un ultra-grand-angle et un téléobjectif périscopique de 50 Mpx chacun. Un capteur multispectral participerait également au traitement des couleurs.

La définition indique combien de points composent une image, pas la quantité de lumière captée ni la qualité de l’optique. Deux modules de 50 Mpx peuvent produire des résultats très différents, notamment à l’intérieur ou sur un sujet en mouvement. Sans taille de capteur, ouverture ni essais comparables, impossible de classer ce futur Nova face à un concurrent.

Le grossissement optique du téléobjectif n’est pas établi. La présence d’un périscope ne permet donc pas d’annoncer un zoom précis. De même, le capteur multispectral ne doit pas être présenté comme un quatrième appareil permettant de choisir un autre cadrage : son rôle annoncé concerne les couleurs.

Les Pro et Ultra conserveraient un capteur principal de 200 Mpx

La même fuite évoque 200 Mpx pour le module principal des Nova 17 Pro et Ultra, accompagnés de deux modules de 50 Mpx. Cela ne suffit pas à faire de cette définition une nouveauté de la gamme : le Nova 16 Ultra propose déjà une combinaison de ce type. Le progrès éventuel devra se chercher dans les capteurs, l’optique et le traitement, pas dans le seul nombre affiché.

Ce qu’il manque pour intéresser un acheteur français

Huawei n’a pas confirmé dans ces éléments la commercialisation française, les prix ou les fonctions vidéo. Les possibilités logicielles de la version éventuellement vendue en Europe restent également à vérifier. Pour qui envisage un achat, ce sont des informations aussi importantes que les mégapixels : une fuite sur la photo ne vaut ni annonce de sortie en France, ni recommandation d’importation.