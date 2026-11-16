Huawei Mate X8 : le pliable a enfin une date et Huawei montre son nouveau design

Huawei présentera le Mate X8 le 24 novembre en Chine. Le constructeur a déjà montré le téléphone ouvert et fermé dans une vidéo anniversaire de la gamme Mate X. La date donne enfin un rendez-vous précis après les premières fuites qui situaient la présentation après le 20 novembre. Le prix, la date de mise en vente et la disponibilité en France restent à préciser.

Huawei conserve le format livre et le bloc photo rond

Le Mate X8 s’ouvre comme un livre et replie son grand écran vers l’intérieur. Fermé, il conserve un écran externe qui sert de téléphone classique. Au dos, Huawei garde un bloc photo circulaire. Les images tirées de la vidéo de Huawei permettent de voir les deux positions et les ouvertures des caméras frontales sur les écrans intérieur et extérieur. Elles donnent une idée des proportions. L’épaisseur exacte, le poids et la visibilité du pli restent à mesurer.

Richard Yu, qui dirige l’activité grand public de Huawei, dit avoir utilisé le pliable et évoque des écrans plus grands, un appareil plus fin et de meilleures performances. Le message a été publié depuis un appareil identifié comme une édition Collector. Il faudra donc comparer les fiches des deux variantes avant d’attribuer à toute la gamme les caractéristiques de celle qu’il utilise.

Des écrans plus grands, mais de combien ?

Les chiffres de 6,5 pouces à l’extérieur et 8,15 pouces à l’intérieur viennent de fuites. À titre de repère, le grand écran du Mate X7 mesure 8 pouces. Si la hausse se confirme, elle restera modeste sur la diagonale. Le format de l’écran et la place utilisable quand deux applications sont ouvertes compteront davantage pour lire un document et prendre des notes en même temps. Sur un pliable de ce type, le poids et l’épaisseur une fois fermé pèseront aussi dans la décision d’achat.

Les informations rapportées avant la présentation évoquent aussi une batterie d’au moins 6 000 mAh, un appareil photo principal de 50 mégapixels à ouverture variable et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Un accessoire photo externe est évoqué pour l’édition Collector. La compatibilité, les configurations mémoire et les coloris commercialisés seront à vérifier sur la fiche définitive.

Ce qu’il faudra vérifier pour un achat en France

Le rendez-vous du 24 novembre concerne la Chine. Pour un acheteur français, une éventuelle annonce locale devra préciser la version du logiciel, les services et applications disponibles, le tarif et les conditions de garantie. En cas d’importation, la référence exacte compte également pour les bandes réseau et la compatibilité des services utilisés au quotidien. Le 24 novembre permettra d’abord de savoir si Huawei a réellement réduit l’encombrement du téléphone fermé en agrandissant ses écrans.