Huawei Mate X8 : une fuite situe sa présentation après le 20 novembre

Le prochain grand pliable de Huawei pourrait être présenté entre le 20 et le 28 novembre. Cette fenêtre avancée par l’informateur RuryRen sur Weibo concerne le Mate X8. Huawei n’a annoncé ni date de présentation ni disponibilité en France.

Une fenêtre dans la deuxième moitié de novembre

Le calendrier rapporté place le Mate X8 après le début des précommandes du MateBook Fold S en Chine, annoncé pour le 14 novembre, et autour de la présentation attendue d’OSTA le 20. Le Mate X7 avait été présenté le 26 novembre l’année précédente. Ce précédent rend la fenêtre plausible, sans établir le jour retenu cette année. ShiftDelete rapporte la fuite.

Les deux écrans pourraient gagner en surface

La fuite évoque un écran intérieur de 8,15 pouces avec une couche de verre ultrafin et un écran extérieur de 6,5 pouces à 120 Hz. L’écran extérieur compte pour écrire un message sans ouvrir le téléphone. L’écran intérieur sert davantage à lire un document ou à afficher deux applications. La visibilité du pli dépendra aussi de l’éclairage et de l’angle : il faudra voir l’appareil pour en juger.

La fiche évoquée comprend également 16 Go de RAM, une puce Kirin 9050 Pro, HarmonyOS 7, une batterie autour de 6 000 mAh et quatre capacités de stockage de 256 Go à 2 To. Pour un acheteur français, la prochaine information utile sera de savoir si la présentation chinoise est suivie d’une annonce européenne, avec ses propres configurations, prix et date de vente.

Image à la une : Huawei Mate X7, modèle précédent.