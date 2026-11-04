Honor WIN2 devant REDMAGIC 12 Pro+ sur AnTuTu : seulement 1 493 points les séparent

Le Honor WIN2 prend la première place du classement chinois AnTuTu d’octobre, mais son avance tient à presque rien. Avec 4 958 339 points contre 4 956 846 pour le REDMAGIC 12 Pro+, l’écart atteint seulement 1 493 points, soit environ 0,03 %.

Ces résultats, publiés le 2 novembre par AnTuTu, concernent des moyennes de tests et non le meilleur score obtenu par un exemplaire. Leur proximité raconte donc davantage un duel serré qu’une victoire technique écrasante.

Deux premières places, une différence imperceptible sur le papier

Les configurations recensées ne sont pas rigoureusement identiques : le Honor dispose de 16 Go de mémoire et de 512 Go de stockage ; le REDMAGIC associe 16 Go à 1 To. Le classement porte sur les appareils du marché chinois, avec la version 12 du benchmark.

C’est une mesure synthétique. Elle ne permet pas de transformer 0,03 % de points supplémentaires en différence perceptible dans un jeu ou dans une application.

Pour jouer longtemps, il manque encore une partie de la réponse

Une session de plusieurs dizaines de minutes soulève d’autres questions : les performances restent-elles régulières ? Le téléphone chauffe-t-il aux endroits où on le tient ? Quel bruit produit son refroidissement ? Combien de batterie consomme le jeu choisi ? Le tableau mensuel ne répond pas à lui seul à ces questions.

Le refroidissement actif du Honor WIN2 mérite ainsi d’être considéré comme une caractéristique à évaluer en usage, plutôt que comme une garantie automatique de supériorité.

Ce résultat donne surtout une bonne raison de comparer ces deux références sur les mêmes jeux, avec les mêmes réglages et dans les mêmes conditions. Au moment de choisir, la stabilité, la prise en main et les contraintes d’un achat destiné au marché chinois peuvent peser beaucoup plus lourd que ces 1 493 points.

Image : Honor.