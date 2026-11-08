Une prise en main oppose le Honor Magic9 Pro Max à une ARRI Alexa Mini LF. Ce que le LogC3 change vraiment pour filmer et monter ses vidéos.

Honor Magic9 Pro Max : sa vidéo face à une caméra de cinéma, le résultat surprend

Le Honor Magic9 Pro Max ne mise pas seulement sur ses deux appareils photo de 200 mégapixels. Dans un reportage publié ce 8 novembre, la journaliste Myriam Joire a confronté sa vidéo à celle d’une caméra ARRI Alexa Mini LF, puis tourné un court-métrage avec le téléphone. L’intérêt est concret : retrouver des couleurs cohérentes et davantage de liberté au montage, plutôt qu’un simple filtre « cinéma » appliqué après coup.

Le même décor, deux caméras et une comparaison à bien interpréter

La démonstration décrite par Tom’s Guide se déroule dans les studios ARRI de Los Angeles. Deux scènes éclairées différemment sont filmées par le smartphone et l’Alexa Mini LF, avec une présentation commune des couleurs sur des moniteurs identiques.

La journaliste juge leur rendu étonnamment proche dans ces conditions, tout en relevant une profondeur de champ plus faible sur la caméra de cinéma. Il s’agit d’une prise en main organisée, pas d’une preuve que le téléphone remplace cette caméra dans tous les tournages. Le reportage permet de consulter la comparaison vidéo et le film réalisé ensuite à l’observatoire Griffith.

Pourquoi l’image Log paraît terne avant le montage

Le mécanisme mérite une explication. ARRI décrit le Log C comme un encodage logarithmique : les variations de lumière sont réparties autrement dans le signal enregistré. L’image brute de ce traitement apparaît peu contrastée et désaturée. Ce n’est pas un défaut à corriger en poussant immédiatement tous les curseurs.

Ce format prépare une étape d’étalonnage. Une LUT, autrement dit une table de correspondance, transforme ensuite les valeurs de couleur pour obtenir le rendu d’affichage ou l’ambiance voulus. Il faut utiliser une conversion adaptée au format enregistré : une LUT destinée à une autre courbe ne constitue pas un raccourci universel.

Pour un lecteur qui filme un événement, la conséquence est simple. Un enregistrement prêt à partager évite cette étape ; le Log devient intéressant si l’on veut travailler les plans ensemble et maîtriser leur apparence. Il ne rend pas automatiquement une scène mal éclairée réussie.

Ce que propose réellement le mode ARRI du Magic9 Pro Max

Dans sa présentation technique, Honor annonce un enregistrement LogC3 en 10 bits, l’espace colorimétrique ARRI Wide Gamut 3 et une définition pouvant atteindre la 4K à 60 images par seconde dans le mode ARRI CINEMA. Quatorze rendus prédéfinis accompagnent une bibliothèque de 87 étalonnages. Leur disponibilité peut varier selon l’appareil photo et le mode choisi.

Le mode expose aussi des réglages utiles : sensibilité ISO, vitesse d’obturation, balance des blancs, mise au point et sélection de l’objectif. Fixer la balance des blancs évite notamment que la température des couleurs change au milieu d’un plan. Ces commandes ne dispensent donc pas de préparer sa prise de vue ; elles permettent de garder la décision.

Le fabricant prévoit également plusieurs microphones et des accessoires optionnels, dont un kit SmallRig. Ce sont des possibilités supplémentaires, pas du matériel à considérer comme inclus. Pour un achat en France, il reste essentiel de vérifier la configuration effectivement commercialisée : le reportage porte sur une prise en main du modèle mondial, tandis que la présentation initiale détaillait le lancement chinois. Le vrai progrès à regarder dans les vidéos reste le rendu obtenu, pas le seul nombre de mégapixels.

Pour les autres aspects du téléphone, notre comparaison des cadrages du Honor Magic9 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra porte sur la photographie, qui ne doit pas être confondue avec ce mode vidéo.