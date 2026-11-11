Honor Magic V6 : le mode PC de MagicOS 11 évolue, voici où la mise à jour a commencé

Le Honor Magic V6 figure parmi les premiers pliables concernés par une nouvelle vague de MagicOS 11 en Chine. Le déploiement signalé le 6 novembre concerne une révision du système, avec un mode PC remanié parmi les changements annoncés. La date de cette vague chinoise ne permet pas de déduire celle des modèles français.

Une nouvelle vague pour le Magic V6 et plusieurs Magic8

D’après le compte rendu chinois d’AnTuTu, qui reprend le calendrier de l’équipe chargée des mises à jour chez Honor, le premier groupe comprenait le Magic V6 ainsi que plusieurs Magic8. Le Magic V5 et la série Magic7 devaient suivre à partir du lendemain. Ce calendrier précise un ordre de passage en Chine, sans donner de date pour la France.

Les notes relayées citent un affichage revu pour le signal des deux cartes SIM, des ajustements de fluidité et une évolution du mode PC. La liste décrit cette vague dans son ensemble. Pour savoir quelles fonctions figurent sur un téléphone précis, il faut lire les notes de la version proposée sur cet appareil.

Pourquoi le mode PC mérite qu’on s’y arrête

Le grand écran intérieur d’un pliable sert déjà à consulter deux applications sans changer constamment de fenêtre. Un mode orienté bureau vise un autre usage : travailler avec plusieurs éléments visibles et passer de l’un à l’autre plus facilement. Avant d’en faire un critère d’achat, vérifiez les fonctions qui vous intéressent, comme la gestion des fenêtres ou la prise en charge des périphériques, sur le modèle et la version concernés.

L’affichage du signal double SIM répond à une question plus immédiate pour qui utilise une ligne personnelle et une ligne professionnelle : savoir laquelle des deux capte. Une présentation différente de l’icône facilite la lecture. Elle ne suffit pas à établir que la réception a été améliorée.

Dans les paramètres, recherchez Mise à jour logicielle, puis ouvrez le détail de la version proposée. Vérifiez les notes avant de lancer le téléchargement et relevez le numéro de version si vous souhaitez comparer votre téléphone à un autre. Notre article sur le calendrier mondial de MagicOS 11 explique les différences entre les vagues. À ce stade, le point établi est l’avancée du déploiement chinois.