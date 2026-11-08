Honor Magic V6 ou Galaxy Z Fold 8 : lequel choisir pour écrire au stylet ?

Le Honor accepte le Magic-Pen sur ses deux écrans ; le Fold 8 standard ne prend pas en charge le S Pen. Ce que cela change pour vos notes et vos PDF.

Un grand écran pliable ne garantit pas que vous pourrez y écrire au stylet. Le Honor Magic V6 accepte le Magic-Pen sur ses deux écrans. Le Galaxy Z Fold 8 standard, lui, ne prend pas en charge le S Pen. Pour lire des documents, les deux formats restent intéressants ; pour annoter une page ou prendre des notes manuscrites, cette différence mérite de passer avant la course aux performances.

Voulez-vous consulter un PDF confortablement, ou écrire dessus pendant une réunion ? Ce ne sont pas les mêmes besoins, et acheter un stylet après le téléphone ne résout pas une incompatibilité.

Sur le Magic V6, pas besoin de déplier le téléphone pour écrire

Honor indique la compatibilité avec le stylet pour l’écran interne de 7,95 pouces et pour l’écran extérieur de 6,52 pouces. Le petit écran peut donc servir à une note rapide, tandis que le grand laisse davantage de place pour lire un document et intervenir dessus dans une application adaptée.

Il faut toutefois prévoir un accessoire supplémentaire. Le Magic-Pen est vendu séparément : sa présence ne doit pas être déduite de celle du téléphone dans une offre commerciale. Honor précise une connexion Bluetooth et une recharge par USB-C. C’est donc un accessoire à appairer et à recharger, pas une pointe passive immédiatement équivalente dans tous les logiciels.

Ses 4 096 niveaux de pression et la prise en charge de l’inclinaison intéressent surtout le dessin et les applications qui exploitent ces informations. Ils ne rendent pas automatiquement toutes les zones de texte manuscrites. Pour remplir un formulaire, il faut encore que l’application permette l’annotation ou la saisie recherchée.

Un S Pen acheté à part ne débloquera pas le Fold 8

Samsung est explicite : le Galaxy Z Fold 8 standard ne prend pas en charge le S Pen. Son tableau de compatibilité des Galaxy Z Fold, actualisé le 6 novembre, confirme cette absence. Un ancien S Pen conservé après un changement de téléphone ne transforme donc pas le Fold 8 en bloc-notes manuscrit compatible.

Cela n’empêche pas de prendre des notes au clavier, de consulter des documents ou de les manipuler au doigt. En revanche, ce n’est pas le même geste que de souligner précisément une phrase ou de tracer un schéma avec un stylet actif.

Attention aussi aux accessoires annoncés comme « universels ». Une pointe capacitive classique reproduit essentiellement le contact d’un doigt ; elle n’ajoute pas au téléphone la compatibilité S Pen, la pression ou les fonctions d’un stylet actif. Sur un écran pliable, mieux vaut vérifier les recommandations du fabricant plutôt que d’essayer une pointe dont la compatibilité n’est pas établie.

Votre PDF habituel est un meilleur critère qu’une démonstration

Pour un usage professionnel ou étudiant, partez d’un fichier concret : un cours, un devis, un plan ou un PDF que vous annotez régulièrement. Trois vérifications dans l’application retenue permettent de savoir si le téléphone répondra vraiment à cet usage :

Écrire au bon endroit : peut-on ajouter une annotation manuscrite sur la page, et pas seulement une note séparée ?

peut-on ajouter une annotation manuscrite sur la page, et pas seulement une note séparée ? Récupérer le résultat : les annotations restent-elles visibles après export et ouverture sur un autre appareil ?

les annotations restent-elles visibles après export et ouverture sur un autre appareil ? Retrouver ses fichiers : la synchronisation correspond-elle à votre organisation habituelle ?

Annoter un PDF ne signifie pas modifier son texte d’origine. Cette distinction évite de choisir un téléphone pour une opération que le logiciel ne permet pas. Si vous écrivez à la main chaque jour, le Magic V6 présente ici un avantage matériel décisif. Si vous tapez toutes vos notes, comparez plutôt le confort de lecture et la place occupée par ces deux pliables une fois fermés.