IP68 et IP69 d’un côté, IP48 de l’autre : ce que ces indices changent face à la poussière et à l’eau, et les limites à connaître pour les deux pliables.

Honor Magic V6 ou Galaxy Z Fold 8 : leur protection contre la poussière n’est pas la même

Une averse, une table poussiéreuse, un téléphone qui glisse près de l’évier : la protection d’un pliant mérite autant d’attention que son épaisseur. Le Honor Magic V6 affiche IP68 et IP69, tandis que le Galaxy Z Fold 8 standard est certifié IP48. L’écart le plus important se trouve dans le premier chiffre, celui qui concerne les corps solides.

Pour l’immersion, les conditions annoncées sont proches. Pour la poussière fine, les deux appareils ne présentent pas le même niveau de protection certifiée. C’est un autre critère de choix que leur encombrement une fois refermés.

Le premier chiffre distingue vraiment les deux téléphones

Un indice IP n’est pas une note globale de solidité. Ses deux chiffres répondent à deux questions différentes : que peut-il laisser entrer comme corps solides, et à quelle exposition à l’eau a-t-il résisté ? Le guide des indices IP de Samsung, fondé sur la norme IEC 60529, distingue le niveau 4, consacré aux objets d’au moins 1 mm, du niveau 6, correspondant à la protection contre la pénétration de poussière.

Les protections annoncées pour les deux modèles Protection Honor Magic V6 Galaxy Z Fold 8 Indices IP68 et IP69 IP48 Corps solides Niveau 6 : protection contre la poussière Niveau 4 : objets de 1 mm et plus Immersion annoncée Jusqu’à 1,5 m d’eau douce, 30 minutes maximum, en laboratoire Jusqu’à 1,5 m d’eau douce, 30 minutes maximum, en laboratoire Essai supplémentaire relatif à l’eau Niveau 9 : jets à haute pression et haute température Pas de certification IP69 annoncée

IP48 ne signifie donc pas « protégé contre toutes les poussières ». Une particule plus petite que 1 mm sort du périmètre de cette protection aux corps solides. Cela ne prouve pas qu’elle entrera systématiquement dans le Fold 8 ; son indice ne garantit simplement pas le même résultat que celui du Honor.

IP69 ne donne pas carte blanche avec l’eau

Le niveau 9 correspond à un essai de jets, distinct de l’immersion, comme le précise le laboratoire Intertek dans son explication des essais IEC 60529. Le dernier chiffre n’est pas une autorisation de descendre plus profondément sous l’eau.

Sur le Magic V6, les deux indices sont annoncés ensemble. Ils couvrent des épreuves différentes, sans transformer l’appareil en caméra de plongée. L’eau de mer, le shampoing ou une utilisation prolongée en piscine ne deviennent pas des usages validés parce que le téléphone porte la mention IP69.

La charnière et l’écran demandent toujours de l’attention

Samsung déconseille la plage et la piscine pour ses pliants. Son guide d’entretien recommande de nettoyer doucement la charnière avec un chiffon sec et de vérifier qu’aucun objet n’est coincé entre les écrans avant de refermer le téléphone. Une résistance à l’eau ne protège pas l’écran interne d’une clé oubliée au milieu.

Ces protections vieillissent aussi. Honor précise que l’usure, une réparation ou un dommage peuvent les réduire ; Samsung indique également que la résistance à l’eau peut diminuer avec le temps. Un appareil qui a chuté ne conserve donc pas automatiquement les performances de sortie d’usine.

Le Magic V6 offre la protection certifiée la plus complète des deux contre la poussière, avec un essai supplémentaire face aux jets. Pour une immersion accidentelle, les limites publiées restent comparables. Aucun de ces indices ne permet, à lui seul, de départager la résistance aux chutes, aux rayures ou la durée de vie de la charnière.

Visuels : Honor et Samsung. Montage : Menow.