Trois dossiers 3C attribués à la série Honor 700 précisent les caractéristiques des adaptateurs. Les noms commerciaux et la disponibilité restent à confirmer.

Honor 700 : trois références apparaissent en Chine avec des chargeurs de 80 W

Les prochains Honor de la série 700 se précisent dans les dossiers de certification chinois. Le 3 novembre, IT之家 a identifié trois références associées à des adaptateurs capables de délivrer jusqu’à 80 W.

Le média s’appuie sur des entrées 3C d’octobre. Le rattachement aux Honor 700, 700 Pro et à une troisième édition dite Vitality vient d’un informateur cité par le média chinois.

Le détail qui figure dans les dossiers

Les références relevées sont FAA-AN00, FAP-AN00 et FAS-AN00. Les trois dossiers donnent la même valeur maximale pour l’adaptateur, 20 volts et 4 ampères, soit 80 W. Cette puissance décrit le bloc associé. Elle ne suffit pas à établir la vitesse effective de recharge de chaque téléphone.

La distinction est importante quand on compare les appareils. Une valeur maximale ne dit ni combien de temps elle est maintenue, ni combien de minutes séparent deux niveaux de batterie. Ces éléments devront être précisés par les fiches finales ou mesurés dans des essais.

L’écran arrière reste une autre piste

Menow a déjà détaillé la fuite sur l’écran arrière et le capteur 200 Mpx. Les dossiers cités cette semaine apportent surtout trois numéros de modèle et un renseignement sur la charge. Ils n’établissent pas que tous les appareils recevront ces équipements photo.

Les références chinoises permettront de reconnaître les modèles au moment de leur présentation. Pour la France, il faudra encore connaître les versions réellement proposées, leur capacité de batterie, leur chargeur et leur prix local.

Source : relevé des dossiers 3C publié par IT之家.

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