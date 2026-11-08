Le Snapdragon 8 Gen 5 évoqué pour le futur Honor demande une lecture attentive : le précédent utilisait une puce Elite. Batterie et photo restent aussi à confirmer.

Honor 700 Pro : sa nouvelle puce ne garantit pas qu’il fera mieux que le 600 Pro

Le Honor 700 Pro pourrait recevoir un Snapdragon 8 Gen 5. L’information paraît annoncer un simple bond de puissance, mais les noms des processeurs peuvent induire en erreur : plus récent ne veut pas automatiquement dire plus rapide que le modèle précédent. C’est le point à garder en tête avant de voir dans cette fuite une raison de remplacer son Honor.

Deux Honor 700, deux processeurs annoncés par la fuite

Digital Chat Station attribue un Snapdragon 8s Gen 4 au Honor 700 et un Snapdragon 8 Gen 5 au 700 Pro, selon les informations relayées par Gizmochina. La présentation chinoise est attendue en novembre ; les caractéristiques ne sont pas encore confirmées par Honor.

Le piège concerne surtout le Pro. Son prédécesseur, le 600 Pro, utilise un Snapdragon 8 Elite. Les appellations « Gen 5 », « 8s » et « Elite » ne constituent pas une échelle chronologique unique. Sans mesures, on ne peut donc annoncer ni une victoire en jeu ni un gain d’autonomie.

La batterie et la photo pourraient davantage changer le choix

Les autres indiscrétions décrivent une batterie pouvant approcher 9 000 mAh, un appareil principal de 200 mégapixels, un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels sur le Pro et un accessoire photographique de 200 mm. Ces éléments restent des caractéristiques pressenties, pas une fiche de vente française.

Pour quelqu’un qui possède déjà un bon téléphone, l’intérêt ne se mesure pas au nombre de références techniques. Une plus grande batterie doit apporter davantage d’heures d’usage sans rendre l’appareil trop encombrant. Un accessoire téléphoto, lui, peut répondre à un besoin précis de cadrage mais demande de l’emporter : ce n’est pas le même usage qu’un zoom intégré toujours disponible.

Les réponses à attendre avant de comparer les prix

Après les indiscrétions sur le second écran et la photo du Honor 700 Pro, le choix de la puce constitue une autre pièce du dossier. Le format définitif, les performances prolongées et la distribution européenne permettront de juger l’ensemble. Une référence plus récente ne suffit pas à démontrer qu’il ferait mieux que le 600 Pro dans chaque situation.