Honor 700 : l’écran au dos ne sera pas réservé au modèle Pro

Le deuxième écran au dos de l’Honor 700 apparaît sur les visuels des trois modèles de la gamme chinoise : le 700, le 700 Pro et le 700S. Honor a ouvert les réservations en Chine le 6 novembre. Le point nouveau est la présence de cet écran au-delà du modèle Pro, jusqu’ici au centre des premières fuites.

Un écran pour se cadrer avec les caméras arrière

Les visuels de présentation montrent notamment un retour de cadrage à côté des objectifs. L’idée est simple : quand vous retournez le téléphone pour utiliser les caméras arrière, vous pouvez voir où se trouve votre visage dans le cadre. Pour un selfie de groupe, cet aperçu permet de vérifier que tout le monde tient dans l’image avant de déclencher.

D’autres visuels montrent une horloge ou des animations. Ils ne suffisent pas à déterminer quelles applications pourront afficher des informations à cet endroit ni quels réglages seront identiques sur les trois variantes. La présence de l’écran ne garantit pas non plus que les modules photo soient les mêmes.

Ce qui a été annoncé pour la Chine

L’avis de réservation publié par Honor en Chine mentionne la gamme et son double écran. Cette étape concerne le marché chinois. Honor n’a pas confirmé de prix ni de lancement français dans cette annonce.

Menow avait déjà relevé l’écran arrière dans une fuite sur le 700 Pro. La présentation permet maintenant de distinguer le choix de design commun aux trois modèles des différences de photo et de logiciel qui restent à établir.