Honor montre comment personnaliser l’écran au dos de ses prochains smartphones : un appui, un glissement et même une secousse. Une démonstration qui précise enfin son fonctionnement.

Honor 700 : ce geste fait passer vos GIF et vos photos sur l’écran arrière

Un sticker reçu dans une conversation, une image ou un GIF : sur la série Honor 700, ces éléments pourront aussi s’afficher au dos du téléphone. La marque dévoile un geste pour les y envoyer depuis l’écran principal, puis une façon de changer l’affichage en secouant l’appareil. Le petit écran arrière commence ainsi à montrer autre chose que son apparence.

Un appui et un glissement pour changer le dos du téléphone

Dans le teaser Honor du 10 novembre, dont Huawei Central détaille la démonstration, la personnalisation repose sur un appui suivi d’un glissement. L’utilisateur sélectionne un élément, puis le déplace vers le raccourci du service associé à l’écran arrière. Le contenu est alors transféré sur cette petite surface.

Le cas montré avec un sticker de conversation est parlant : il ne s’agit pas de recopier toute la discussion au dos du mobile, mais de choisir un élément à afficher. Honor évoque des stickers, des emojis, des GIF et des images fixes. La démonstration décrit donc une personnalisation volontaire, pas la duplication permanente de ce qui se passe sur l’écran principal.

Cette distinction compte. Une photo choisie pour décorer le téléphone et une notification personnelle n’ont pas le même rôle, même si elles pourraient toutes deux tenir sur un petit écran.

Une secousse peut remplacer le contenu affiché

Honor montre également qu’il est possible de secouer le téléphone pour changer le sticker présent au dos. L’écran secondaire reçoit ainsi sa propre interaction : le geste ne sert pas seulement à le configurer depuis la façade.

Ce que le teaser ne précise pas encore, c’est la manière dont les éléments sont organisés avant ce changement. Il ne permet notamment pas de savoir combien de contenus peuvent être préparés, dans quel ordre ils apparaissent ou si le geste peut être désactivé. Il serait donc prématuré d’en déduire un fonctionnement identique dans toutes les applications.

Personnaliser son téléphone sans changer de coque

L’intérêt le plus immédiat est visuel : modifier ce que le téléphone montre lorsqu’il est posé écran principal contre la table, ou lorsqu’une autre personne regarde son dos. Une animation ou une image peut changer sans remplacer la coque. Cela donne à la personnalisation une présence extérieure, alors qu’un fond d’écran classique reste surtout visible par celui qui utilise le mobile.

Il faudra toutefois choisir ce que l’on souhaite exposer. Une image tirée d’une conversation privée peut être anodine pour son propriétaire et reconnaissable par quelqu’un d’autre. La démonstration ne montre pas ici un défaut de confidentialité ; elle rappelle simplement que le dos d’un téléphone est une surface tournée vers l’entourage.

La gamme Honor 700 comprend trois modèles déjà repérés en Chine : 700, 700 Pro et 700S. Ce nouveau teaser précise l’usage de l’écran arrière, mais ne fournit ni une fiche exhaustive des fonctions de chaque version, ni une date de vente française. L’autonomie de cet affichage, sa lisibilité dehors et son comportement avec une coque restent des points concrets à vérifier lorsque Honor détaillera les appareils.

Visuels : Honor.