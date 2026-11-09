Honor 700 : trois modèles à écran arrière se préparent, rendez-vous le 13 novembre

Honor donne rendez-vous le 13 novembre autour de sa série 700. La marque poursuit la présentation de ses prochains smartphones, dont trois modèles sont déjà visibles dans les circuits de réservation chinois : Honor 700, Honor 700 Pro et Honor 700S. Leur point commun le plus facile à repérer est le petit écran installé au dos.

Pour le lecteur français, deux informations doivent rester séparées. La gamme se précise en Chine ; une date de commercialisation en France, un prix en euros et une fiche européenne restent à établir.

Un rendez-vous annoncé, pas encore toutes les réponses

Dans un message diffusé le 9 novembre, le compte officiel Honor sur Weibo associe la série 700 à la formule « nouvel ami » et à la date du 13 novembre. Ce message fait partie d’une campagne de présentation qui met aussi en avant de nouvelles couleurs et les réservations.

Il ne faut pas lui faire dire davantage. La formulation consultée ne confirme pas, à elle seule, une mise en vente des téléphones ce jour-là, ni l’annonce de toutes leurs caractéristiques. Le rendez-vous pourrait notamment préciser la campagne et son ambassadrice.

Le 13 novembre est donc une date à suivre, pas une promesse de livraison.

Trois modèles, avec le même détail au dos

Les Honor 700S, 700 et 700 Pro partagent une présentation centrée sur un grand bloc arrière, qui associe les appareils photo à un écran secondaire. Les visuels de la marque montrent notamment des portraits et des représentations d’animaux sur cette petite surface.

Cela explique l’intérêt de cette gamme avant même de connaître ses performances : un écran placé près des caméras peut proposer une autre façon d’afficher une information ou de se voir. Mais une image de promotion ne suffit pas à établir toutes les fonctions disponibles, leur fonctionnement précis ou leur accès sur chacun des trois modèles.

Il faudra notamment regarder ce que l’on peut réellement faire sans retourner le téléphone, la lisibilité de l’affichage et la manière dont les commandes répondent. La présence d’un écran au dos est un choix matériel ; son utilité dépendra des usages qu’Honor aura effectivement prévus.

Ce que les réservations chinoises permettent déjà de distinguer

Les configurations de réservation relevées par IT之家 dans les listes chinoises permettent déjà de distinguer les trois modèles. La mémoire vive et le stockage sont deux données différentes : la première sert aux applications en fonctionnement, le second aux fichiers conservés sur le téléphone.

Modèle Mémoire vive et stockage répertoriés en Chine Honor 700S 12 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go Honor 700 12 Go + 256 Go ; 16 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go ; 16 Go + 512 Go Honor 700 Pro 12 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go ; 16 Go + 512 Go

Ces variantes concernent les réservations chinoises. Elles ne constituent pas une liste des capacités qui seront vendues en France, et le nom Pro ne remplace pas une comparaison complète des appareils photo, de la batterie et du processeur.

Quatre coloris sont mis en avant par Honor, autour du bleu clair, du rose, du blanc et d’un bleu plus sombre. Ce sont les variantes de la communication chinoise : leur nom commercial et leur éventuelle sélection pour l’Europe ne sont pas confirmés.

Les listes de caractéristiques qui circulent doivent, elles, être traitées avec davantage de prudence. Les reprises ne concordent pas toutes sur les processeurs, et les chiffres de batterie ou les détails des caméras ne doivent pas devenir une fiche définitive tant que les éléments officiels correspondants ne sont pas établis.

Pour la France, la prochaine information utile sera la version vendue

Une réservation chez un distributeur chinois ne constitue pas une précommande française. Avant de transformer cet intérêt en projet d’achat, il faudra connaître les modèles retenus localement, leur tarif, leur disponibilité et les conditions de garantie.

La série 700 mérite donc d’être suivie pour son approche commune de l’écran arrière. Le prochain rendez-vous doit surtout permettre de passer d’un design remarqué à des fonctions clairement identifiées, puis à une offre réellement accessible aux acheteurs français.