Honor 600 Pro ou Xiaomi 17T : que change le passage d’un zoom 3,5× à 5× ?

Le Honor 600 Pro et le Xiaomi 17T ont tous deux un téléobjectif stabilisé de 50 Mpx. Leurs objectifs répondent à deux besoins différents. Le Honor vise un cadrage à 3,5×, tandis que le Xiaomi pousse à 5×. Ce choix se remarque au moment de composer la photo, avant même de comparer les détails de l’image.

Version française Honor 600 Pro Xiaomi 17T Téléobjectif 50 Mpx, 3,5× 50 Mpx, 5× (115 mm) Batterie typique 6 400 mAh 6 500 mAh Charge filaire maximale annoncée 80 W 67 W

Un portrait dans son décor ou un sujet éloigné

Sur le Xiaomi, le téléobjectif équivaut à 115 mm, contre 23 mm pour le grand-angle principal. C’est ce rapport qui donne le grossissement de 5×. Depuis un gradin ou devant une façade inaccessible, il aide à remplir le cadre avec un détail. Dans un intérieur, il peut aussi obliger à reculer davantage pour faire tenir deux personnes dans l’image.

Le 3,5× du Honor laisse plus de place autour du sujet. Pour un portrait où l’on veut garder un peu de décor, cette marge peut être plus utile que le grossissement supplémentaire. Les fiches des fabricants décrivent les cadrages. La netteté en mouvement et le rendu en basse lumière se jugent sur des photos prises dans les mêmes conditions.

La recharge peut aussi faire pencher le choix

Le Honor annonce 80 W en filaire et jusqu’à 50 W sans fil avec des accessoires compatibles. Le Xiaomi annonce 67 W en filaire, ou jusqu’à 50 W avec un adaptateur PPS compatible. Xiaomi précise qu’aucun bloc secteur n’est fourni. Côté batterie, les deux fiches françaises affichent respectivement 6 400 et 6 500 mAh.

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Sources : fiche Honor France et fiche Xiaomi France.