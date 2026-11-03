Galaxy A57 ou Honor 600 : deux approches très différentes pour remplacer votre smartphone

Le Galaxy A57 et le Honor 600 ne misent pas sur les mêmes atouts. Batterie, photo, format et mises à jour : les différences utiles avant de choisir.

Le Galaxy A57 et le Honor 600 peuvent entrer dans la même sélection sans répondre exactement aux mêmes envies. Le Samsung privilégie un grand écran dans un boîtier allégé et une longue politique de mises à jour. Le Honor met davantage en avant sa batterie de 6 400 mAh et son capteur principal de 200 Mpx. Ces chiffres ne désignent pourtant pas automatiquement le meilleur achat.

Le premier choix à faire concerne le format, avant même les performances.

Un écran plus grand chez Samsung, une batterie plus grosse chez Honor

L’A57 associe une dalle de 6,7 pouces à un poids de 179 g. Le Honor 600 est plus court, avec son écran de 6,57 pouces, mais pèse environ 185 g. Le plus petit des deux n’est donc pas le plus léger. Pour lire ou regarder une vidéo, le Samsung offre davantage de surface ; pour ranger le téléphone et atteindre le haut de l’écran, le gabarit du Honor mérite l’attention.

Caractéristique Galaxy A57 Honor 600 France Écran 6,7 pouces, 120 Hz 6,57 pouces, 120 Hz Poids 179 g Environ 185 g Batterie typique 5 000 mAh 6 400 mAh Charge filaire annoncée 45 W 80 W Photo arrière 50 + 12 + 5 Mpx 200 + 12 Mpx

La capacité supérieure du Honor constitue une réserve d’énergie supplémentaire, pas une mesure d’autonomie comparée. L’écran, le réseau et la consommation du processeur comptent aussi. De même, 80 W représente une puissance maximale : il ne faut pas en déduire un temps de recharge deux fois plus court.

Le troisième capteur du Galaxy n’est pas un zoom

Samsung ajoute un module macro de 5 Mpx à son appareil principal et à son ultra grand-angle. Le Honor 600 standard se contente de deux caméras arrière. Aucun des deux ne possède de téléobjectif dédié : compter les objectifs ou les mégapixels ne permet pas de trancher la qualité du zoom.

Le Honor 600 Pro dispose d’un équipement différent. Ses caractéristiques ne doivent pas être attribuées au modèle standard sous prétexte qu’ils partagent le nombre 600.

Le suivi logiciel peut peser davantage qu’une fiche photo

Samsung annonce jusqu’à six générations de mises à jour Android et One UI pour l’A57. C’est un point concret pour qui souhaite conserver son appareil longtemps. Il faut compter cette durée depuis le lancement, et non depuis le jour de l’achat.

Le comparatif se joue donc entre grand écran léger et suivi clairement annoncé chez Samsung, batterie plus généreuse et charge plus puissante chez Honor. Pour la photo, les fiches Samsung et Honor France décrivent le matériel, sans remplacer des images prises dans les mêmes conditions. Notre comparaison entre l’A57 et le Redmi Note 15 Pro 5G permet d’examiner une autre alternative, avec la même attention aux variantes.