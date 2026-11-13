GTA 6 vise 30 FPS : qu’est-ce que la PS5 Pro change vraiment ?

Rockstar annonce une cible de 30 images par seconde pour GTA 6 sur les consoles de cette génération. Cette formulation décrit l’objectif du studio. Elle ne mesure ni la stabilité du jeu ni les écarts entre PS5 et PS5 Pro.

La PS5 Pro peut améliorer l’image à cadence égale

PlayStation France indique que la Pro exploite le PSSR et améliore les ombres calculées par lancer de rayons. Le premier reconstruit l’image pour améliorer sa netteté. Les secondes peuvent apporter des nuances dans les scènes éclairées par plusieurs sources. Ces deux améliorations concernent l’image. Elles ne démontrent pas un mode à 40 ou 60 FPS.

Ce qu’un vrai comparatif devra mesurer

Pour juger la différence, il faudra comparer les deux consoles dans les mêmes scènes, notamment dans la circulation et lors des déplacements rapides. La stabilité de la cadence et la régularité entre deux images comptent autant que le chiffre moyen. Si vous envisagez de changer de console pour jouer plus fluidement, la cible publiée par Rockstar ne suffit pas à justifier cet achat.

Pourquoi deux jeux affichés à 30 FPS peuvent sembler différents

À 30 FPS, une image devrait arriver toutes les 33,3 millisecondes. À 60 FPS, cet intervalle tombe à 16,7 ms. Un jeu qui affiche une moyenne de 30 FPS peut sembler saccadé si les images arrivent à des intervalles irréguliers. Il faudra donc mesurer les temps d’image, en plus de la moyenne, pendant une traversée de Vice City dense en circulation.

Où regarder pour voir l’apport de la Pro

Pour le PSSR, cherchez les détails fins qui bougent à l’écran, comme une clôture au loin ou des câbles quand la caméra tourne. Pour les ombres, comparez la même scène à la même heure dans le jeu, en gardant le même réglage d’affichage. La mention du lancer de rayons porte ici sur les ombres. Les reflets et la résolution interne demandent des vérifications séparées.

Les références relevées dans les fichiers ont alimenté l’hypothèse des 40 FPS. Pour décider d’un achat, le repère disponible reste la cible officielle de 30 FPS. Si votre priorité est l’image sur un grand écran, les différences annoncées par Sony sont à examiner. Si elle est la fluidité, attendez un test sur la version de lancement.