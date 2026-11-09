Des métadonnées évoquent un nouveau PSSR et le 120 Hz. Ces indices ne révèlent pourtant pas encore les modes graphiques définitifs de GTA 6.

GTA 6 sur PS5 Pro : les fichiers relancent l’espoir des 40 images par seconde, sans les confirmer

Des références repérées dans les fichiers de préchargement de GTA 6 suggèrent un PSSR plus récent et une prise en charge du 120 Hz sur PS5 Pro. De quoi relancer les discussions sur un éventuel mode à 40 images par seconde. Mais Rockstar n’a pas confirmé ce mode dans les éléments présentés : une capacité d’affichage ne suffit pas à connaître la cadence réelle d’un jeu.

Deux références repérées, pas encore une mesure en jeu

Wccftech rapporte le 9 novembre une analyse publiée sur GTAForums. Les métadonnées mentionneraient une version PSSR identifiée 13.60, contre 13.00 dans les exemples de jeux cités par le média. Elles indiqueraient également un mode 120 Hz ou à fréquence élevée, sans prise en charge du VRR dans les données examinées.

Le PSSR est une technologie de reconstruction d’image de la PS5 Pro. Son numéro ne donne ni la résolution finale, ni un pourcentage d’amélioration, ni le nombre d’images calculées par seconde. Il faudra voir son résultat dans les scènes du jeu et connaître les réglages retenus.

Pourquoi le 120 Hz fait penser à 40 images par seconde

Un écran à 120 Hz se rafraîchit 120 fois par seconde. À 40 images/s, chaque image peut rester affichée pendant exactement trois rafraîchissements. Cette répartition régulière explique l’intérêt de ce compromis entre 30 et 60 images/s sur un écran compatible.

En temps de calcul, passer de 30 à 40 images/s revient à passer d’environ 33,3 à 25 millisecondes par image. C’est une amélioration sensible, mais le matériel doit tout de même être capable de produire les images assez vite. La simple présence du mode d’affichage ne réalise pas ce travail.

120 Hz ne veut donc pas dire 120 images/s, et ne garantit même pas 40 images/s. Un jeu peut utiliser un signal 120 Hz avec d’autres choix de cadence. Le VRR constitue encore un mécanisme différent : il adapte le rafraîchissement de l’écran aux variations de production des images.

Ce que ces indices changent avant la sortie

Pour l’instant, ils justifient de surveiller les modes graphiques, pas d’acheter un téléviseur ou une console sur une promesse de fluidité acquise. Le processeur, la densité du monde et les effets peuvent limiter un jeu même lorsqu’une technique de reconstruction soulage une partie du travail graphique.

Ces informations complètent les questions déjà posées par les indications de stockage sur les premiers boîtiers de GTA 6 : l’une concerne l’espace nécessaire, l’autre les conditions d’affichage. Ni un boîtier ni des métadonnées ne remplacent les mesures de la version jouable.

Il reste donc à obtenir une description officielle des modes ou des tests sur le jeu final, avec la console, l’écran, la résolution et les options précisément indiqués.