GTA 6 téléchargé en 63 minutes sur PS5 Pro : combien de temps chez vous ?

Un téléchargement de GTA 6 a pris 1 h 03 min 30 s sur une PS5 Pro reliée en Ethernet à une fibre de 1 Gbit/s. Chez vous, le même téléchargement peut durer plusieurs heures. Le chiffre qui permet d’estimer l’attente est le débit que la console reçoit pendant le transfert.

Ce que le test sur PS5 Pro a réellement mesuré

Dave Meikleham a chronométré le préchargement de GTA 6 à Édimbourg, après avoir activé le code de sa version boîte. Sa PS5 Pro affichait près de 210 Go et le test réseau de la console indiquait environ 568 Mbit/s juste avant le départ. Ce relevé ponctuel et la moyenne effective sur une heure sont deux mesures différentes.

Sur la même console, en passant au Wi-Fi, l’écran affichait une attente de 5 h 44. C’était le temps restant estimé au moment du relevé. La comparaison donne une idée de l’écart possible dans ce logement, où la console restait connectée à la même ligne fibre.

Combien de temps prévoir selon votre débit réel ?

Le tableau prend 212 Go comme volume de référence. Le calcul divise les données à transférer par un débit moyen supposé constant et arrondit à la minute. Les pauses, la baisse du débit et les éventuelles étapes d’installation s’ajoutent à cette durée.

Débit moyen réel Temps estimé pour 212 Go 20 Mbit/s 23 h 33 min 50 Mbit/s 9 h 25 min 100 Mbit/s 4 h 43 min 200 Mbit/s 2 h 21 min 300 Mbit/s 1 h 34 min 500 Mbit/s 57 min 1 Gbit/s 28 min

À 100 Mbit/s réellement tenus, comptez environ 4 h 43. Une fibre vendue à 1 Gbit/s donne une borne théorique de 28 minutes à pleine vitesse continue. Le chronomètre d’Engadget illustre l’écart entre cette borne et un transfert réel.

Dans Paramètres → Réseau → État de la connexion, lancez le test de connexion Internet. Une fois le jeu en cours de transfert, ouvrez le centre de contrôle et regardez la progression des téléchargements après quelques minutes. Si l’estimation fait le yo-yo, comparez la quantité téléchargée à quelques minutes d’intervalle. Par exemple, 3 Go en 5 minutes correspondent à environ 80 Mbit/s.

Si la progression reste lente, essayez un câble Ethernet entre la box et la console et mettez en pause les autres gros transferts du foyer. En Wi-Fi, la distance et les murs peuvent faire chuter le débit. Le serveur de téléchargement peut aussi limiter la vitesse, même quand le réseau de la maison fonctionne bien.

Gardez enfin de la marge sur le SSD. Le temps calculé concerne le transfert. Pour la place à libérer, notre guide explique pourquoi certains boîtiers indiquent 230 Go alors que Rockstar parle de 212 Go pour le préchargement.