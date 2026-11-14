GTA 6 sur PS5 : le code est déjà utilisé ? Voici quoi vérifier avant de contacter le vendeur

La version boîte de GTA 6 sur PS5 contient un code de téléchargement, comme le confirme Rockstar. Des publications affirment qu’il pourrait être visible à travers certains boîtiers scellés. Des essais sur deux exemplaires américain et britannique n’ont pas reproduit le résultat. Ces essais ne permettent pas de conclure pour les exemplaires vendus en France.

Le message affiché change la démarche

Vérifiez d’abord que le code a été saisi sur le compte auquel vous voulez réellement rattacher le jeu. Si la console indique que le code a déjà été utilisé, vérifiez votre historique et votre bibliothèque avant de recommencer. Une erreur de saisie ou un problème de région demande une vérification différente. Regardez le libellé exact affiché à l’écran, puis consultez les indications de PlayStation sur les codes de téléchargement.

Que garder pour demander de l’aide ?

Conservez le ticket, l’emballage et une capture du message d’erreur. Si une boîte achetée neuve ne contient pas de code utilisable, contactez d’abord le vendeur avec ces éléments. Évitez de publier une photo montrant le code complet : on peut documenter le problème sans l’exposer.

Une fois activé, le code autorise le téléchargement. Il ne donne pas d’accès anticipé au jeu. Notre article sur les différences entre la boîte et l’achat sur le PS Store détaille ce que vous achetez dans chaque cas.

Si le code a été accepté, cherchez GTA 6 dans la bibliothèque du compte qui l’a validé, puis vérifiez l’état du téléchargement. Un jeu visible dans la bibliothèque et encore verrouillé avant le lancement n’indique pas un code défectueux. Si la boîte est scellée et destinée à être offerte, gardez le justificatif d’achat et laissez le destinataire rattacher le jeu à son propre compte.