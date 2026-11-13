GTA 6 en boîte ou sur le PS Store : ce que le code change vraiment sur PS5

La boîte de GTA 6 sur PS5 vendue avant la sortie contient un code de téléchargement. Une fois activé, le jeu est associé au compte PlayStation qui a utilisé le code. Si vous comparez cette boîte à l’achat sur le PlayStation Store, les différences portent surtout sur le prix, la façon de récupérer le jeu et ce que vous pourrez faire de la boîte après activation.

Avant de payer : les quatre différences à vérifier

Prix et disponibilité. Le relevé du 13 novembre donne 60 € pour la boîte chez E.Leclerc et 79,99 € sur le PS Store, soit 19,99 € d’écart. La fiche nationale du distributeur affiche une précommande épuisée et une disponibilité en magasin à partir du 19. L’ouverture générale des retraits annoncée par Rockstar au 12 dépend du revendeur.

Activation. Connectez-vous au compte de la personne qui jouera, ouvrez le PlayStation Store, choisissez Utiliser code et saisissez les douze caractères. Le jeu rejoint sa bibliothèque. Pour offrir le jeu, laissez le destinataire utiliser le code. Pour une boîte importée, vérifiez la zone imprimée : Rockstar classe le Royaume-Uni séparément de la France. Procédure Sony.

Bonus. La boîte donne accès à l’édition Standard. Le pack Vintage Vice City est annoncé pour la précommande physique. Le mois de GTA+ relève de l’offre de précommande numérique. Rockstar prévoit une mise à niveau numérique vers l’édition Ultime après activation.

Téléchargement. Rockstar indique jusqu’à 212 Go libres selon l’appareil. Le préchargement peut démarrer dès réception du code. Sur Portal, Sony confirme la Lecture à distance via votre PS5. Pour jouer sans console via le cloud, vérifiez si le titre figure dans l’onglet de streaming du Portal avec votre compte adulte Premium.

Ce que vous pourrez encore faire de la boîte après activation

Le jeu est lié au compte qui a utilisé le code. Une PS5 sans lecteur peut donc en profiter, mais donner ou revendre la boîte après activation ne transmet pas la licence. Pour une boîte d’occasion, demandez si le code est encore valide avant de payer. Rockstar détaille les éditions et leurs conditions.