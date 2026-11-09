GTA 6 sur PS5 : l’astuce pour jouer plus tôt cache une limite que vous devez connaître

GTA 6 se débloquera à minuit dans chaque région le 19 novembre. Cette sortie échelonnée fait circuler une astuce : utiliser la Nouvelle-Zélande pour accéder au jeu avant la France. Sur PS5, elle ne se résume pourtant pas à changer l’heure ou le pays dans les réglages de la console.

Le point décisif est le compte PlayStation utilisé pour l’achat. Sony ne permet pas d’en modifier le pays après sa création. Un exemplaire acheté sur un compte français ne devient donc pas néo-zélandais en déplaçant simplement un curseur.

Pourquoi la Nouvelle-Zélande apparaît dans ces guides

Le calendrier publié par Rockstar fixe le déblocage à minuit local. Le 19 novembre à 0 heure en Nouvelle-Zélande correspond au 18 novembre à midi en France métropolitaine. L’écart est réel entre ces deux territoires ; il ne constitue pas un accès anticipé offert aux comptes français.

Comme pour le préchargement sur Xbox, télécharger le jeu ne lève pas son verrou de lancement. Sur PS5, Rockstar indique un début le 10 novembre à minuit local.

Le pays du compte détermine aussi les paiements et les codes acceptés

La documentation française de PlayStation précise que le pays du compte doit correspondre aux informations de facturation. Les bons d’achat doivent également être compatibles avec ce pays. Acheter un code étranger en pensant l’utiliser librement sur son compte habituel expose donc à une activation refusée.

Pour retrouver ce réglage dans l’application PlayStation, Sony indique le chemin Paramètres → Informations du compte → Modifier sous Adresse du domicile. Il permet de consulter la région enregistrée, pas de la remplacer.

Ce qu’il faut retenir avec une précommande française

Si votre achat est déjà lié à un compte français, la référence reste le déblocage prévu pour la France. Il n’est pas nécessaire de racheter le jeu ailleurs pour préparer son installation : vérifiez plutôt que le téléchargement est terminé et consultez le compte à rebours associé à votre achat.

Les guides qui présentent l’opération comme un simple changement de région mélangent les règles des différentes consoles. Sur PlayStation, cette différence mérite d’être comprise avant de dépenser une seconde fois, et non après avoir acheté un code incompatible.