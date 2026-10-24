Les propos d’Aaron Garbut rapportés par Jason Schreier éclairent un choix de conception qui touche autant la ville que la conduite.

Les habitudes prises à Los Santos ne se transposeront pas forcément telles quelles dans GTA 6. Aaron Garbut, l’un des responsables de Rockstar North, a expliqué à Jason Schreier que les routes du nouveau jeu étaient sensiblement plus étroites. Le journaliste a raconté cet échange dans une vidéo publiée le 19 octobre, après sa visite du studio.

Ce détail dépasse la seule apparence de Vice City. Une chaussée plus resserrée change l’espace disponible autour des voitures et la manière dont une rue se lit à grande vitesse. C’est une différence de conception concrète, même si aucun essai personnel de conduite du jeu final ne permet encore d’en mesurer tous les effets.

Une rue plus serrée change la place laissée à la voiture

La largeur des routes influe sur la marge dont dispose le joueur pour dépasser ou corriger une trajectoire. À circulation comparable, davantage d’espace latéral autorise des passages qui deviennent plus délicats lorsque la chaussée se resserre. C’est une conséquence géométrique ; elle ne préjuge pas du niveau de difficulté finalement choisi par Rockstar.

Les propos rapportés par Schreier donnent donc une piste pour comprendre la sensation recherchée. Ils n’annoncent ni un mode de simulation automobile ni une règle imposant une conduite réaliste. Entre la forme de la ville, le comportement des véhicules et l’assistance des commandes, plusieurs choix contribuent au résultat.

La comparaison avec GTA 5 devra surtout porter sur la façon de circuler, plutôt que sur le seul nombre de kilomètres carrés. Une grande carte et une ville dense peuvent offrir des rythmes très différents ; mesurer la surface ne raconte pas à lui seul ce que le joueur ressent entre deux intersections. Les présentations officielles récentes de GTA 6 donnent un autre aperçu de l’ambiance, à distinguer d’une prise en main.

Ce choix a aussi obligé les artistes à revoir les alentours

Selon l’échange relaté par Schreier, des routes plus étroites ont entraîné la création de davantage de bâtiments autour d’elles. Le dessin de la chaussée ne reste donc pas isolé : il affecte l’organisation du décor, les façades et les volumes qui remplissent la ville.

Le journaliste rapporte aussi que quelques artistes travaillaient déjà sur la préparation de la carte dès 2015, avant que l’essentiel des équipes ne se concentre sur Red Dead Redemption 2. Cela décrit une phase de conception du monde, pas onze années de production à plein régime pour chaque développeur.

GTA 6 reste annoncé pour le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. En attendant de prendre le volant, les routes évoquées par Garbut donnent un critère précis à observer dans les présentations officielles : l’espace laissé au joueur au milieu de la circulation, et pas seulement la taille des panoramas.

Source

Compte rendu des propos rapportés par Jason Schreier ; Calendrier et plateformes officiels Rockstar.