Un événement physique aura lieu à Miami le 21 novembre. Pour les fans français, le programme réserve notamment un passage de Justice aux platines, mais aucun accès à distance n’est annoncé.

GTA 6 : Rockstar prépare un festival avec Justice et Travis Scott pour fêter sa sortie

La musique de GTA 6 va aussi se vivre en dehors de la console. Rockstar Games et PlayStation annoncent un festival à Miami le 21 novembre 2026, avec Travis Scott, Cardi B, Tainy ou encore Justice. Un véritable événement sur place, dont les conditions d’accès sont déjà détaillées.

Pour le public français, l’intérêt dépasse la liste des artistes américains : le duo Justice figure au programme avec un DJ set. Cela ne signifie toutefois pas qu’un concert sera retransmis dans le jeu ou que les joueurs pourront y participer depuis leur salon.

Vice City prend rendez-vous dans le vrai Miami

Le festival se tiendra à Mana Wynwood, à Miami. Le choix fait écho à Vice City, la ville fictive au cœur de GTA 6, et à Leonida, l’État imaginé par Rockstar. Le studio présente l’événement comme une célébration de la musique associée à cet univers.

Le programme réunit plusieurs styles : les noms de Don Toliver, Kodak Black et Rauw & Friends côtoient notamment Metro Boomin et The Dare avec Fcukers. La présence de Justice est annoncée sous la forme d’un DJ set : il faut donc distinguer ce format d’un concert du duo avec sa scénographie habituelle.

Selon les précisions rapportées par VGC, deux scènes sont prévues et les producteurs du festival III Points participent à l’organisation. La musique devient ainsi un événement à part entière autour du lancement, plutôt qu’une simple bande-annonce supplémentaire.

Une inscription ne garantit pas une place

Rockstar a choisi un tirage au sort préalable. Les inscriptions ferment mardi 10 novembre à 22 heures en France métropolitaine, soit 16 heures sur la côte est américaine. Les personnes sélectionnées pourront ensuite accéder à la vente le 11 novembre à 18 heures, heure française.

Le tirage au sort sert donc à obtenir la possibilité d’acheter un billet. Il ne s’agit pas d’une distribution générale de places gratuites.

La page officielle de l’événement précise également un âge minimum de 17 ans, une limite de deux billets par acheteur et des places non transférables. Ces conditions comptent davantage qu’une simple inscription si l’on envisage réellement le déplacement.

Ce qui concerne les joueurs restés en France

À ce stade, l’annonce documente un festival physique. Elle ne confirme ni diffusion vidéo accessible en France, ni concert interactif dans GTA Online, ni activité jouable réservée aux spectateurs. Les photos et vidéos qui circuleront autour de la manifestation ne devront pas être confondues avec du contenu du jeu.

En attendant, ce rendez-vous apporte surtout un aperçu de la place que Rockstar entend donner à la musique pour accompagner GTA 6. Pour préparer la sortie sur console, un autre calendrier est plus directement utile : celui du préchargement de GTA 6 sur Xbox et de ses horaires en France. Le festival et le téléchargement du jeu restent deux événements distincts.

Crédit visuel : Rockstar Games.