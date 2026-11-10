Sony détaille les fonctions DualSense de GTA 6 et les améliorations PS5 Pro. Voici ce qui est confirmé, et ce que la vidéo ne promet pas.

GTA 6 sur PS5 : votre manette ne servira pas seulement à conduire et à tirer

GTA 6 utilisera les vibrations, les gâchettes et le haut-parleur de la DualSense. Sony détaille ce 10 novembre les fonctions de la version PS5, avec une vidéo officielle consacrée à la console. L’intérêt n’est pas seulement de voir Leonida à l’écran : une partie des sensations passera aussi par les mains.

Les propriétaires d’une PS5 Pro auront, eux, des améliorations visuelles supplémentaires. Il faut néanmoins séparer ces fonctions confirmées des promesses de performances qui circulent déjà autour du jeu.

Trois fonctions de la manette, avec des réglages d’accessibilité

Dans son annonce officielle, Sony cite le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le haut-parleur intégré. Rockstar les exploite dans le jeu, avec la possibilité de les ajuster dans les paramètres d’accessibilité.

Ces fonctions remplissent des rôles différents : les vibrations transmettent des sensations, les gâchettes peuvent opposer une résistance et le haut-parleur ajoute une sortie sonore à la manette. Elles ne doivent donc pas être regroupées sous une simple promesse de « meilleures vibrations ».

Le réglage est particulièrement important si une résistance fatigue les doigts, si les vibrations gênent ou si le son de la manette dérange l’entourage. Sony confirme la possibilité d’adaptation, mais son texte ne donne pas encore le détail de chaque option ni ses intitulés français.

La vidéo publiée par PlayStation présente ces fonctions dans le contexte de GTA 6 :

La localisation sonore compte aussi dans l’immersion

L’annonce indique que les sons du jeu exploitent Tempest 3D Audio pour leur positionnement. L’objectif est de restituer la provenance des événements sonores, un élément différent du haut-parleur de la DualSense.

Pour profiter d’une présentation sonore cohérente, il faudra donc considérer votre sortie audio habituelle autant que la manette. Un casque, des haut-parleurs et le petit haut-parleur intégré ne remplissent pas le même rôle dans l’écoute. L’annonce ne constitue toutefois pas un test comparatif de ces installations.

Sony évoque également des chargements améliorés grâce au SSD. Aucun chronométrage n’est fourni : impossible, à partir de ce communiqué, d’annoncer combien de secondes une partie mettra à démarrer.

Sur PS5 Pro, PSSR et ombres en ray tracing sont confirmés

La version Pro bénéficie de la reconstruction d’image PSSR et d’ombres calculées par ray tracing. La première vise la clarté de l’image ; les secondes concernent le traitement des ombres. Cela ne signifie pas que tous les effets lumineux du jeu utilisent le ray tracing.

Surtout, Sony ne donne ici aucune fréquence d’images confirmée. Ni les fonctions DualSense ni la mention du PSSR ne prouvent un mode à 60 images par seconde. Il faudra une annonce explicite ou des mesures pour trancher.

Pour choisir entre les deux consoles, retenez donc la différence réellement documentée : les fonctions de la manette sont annoncées sur PS5, tandis que la Pro ajoute ces améliorations graphiques. Le reste ne doit pas être déduit d’une vidéo promotionnelle.

Sur une ancienne Xbox, la question est différente : l’accès à GTA 6 passe par le cloud, et non par une version native comparable à la PS5.

Image : Rockstar Games.