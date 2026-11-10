GTA 6 : les précommandes dépassent déjà les attentes de Take-Two

GTA 6 n’est pas encore sorti, mais son éditeur parle déjà de précommandes supérieures à ce qu’il anticipait. À l’occasion de ses résultats du 9 novembre, Take-Two confirme une demande exceptionnelle pour le prochain Rockstar. Il manque cependant un chiffre pour mesurer précisément cette avance : le nombre de réservations n’a pas été dévoilé.

L’annonce intervient à quelques jours de la sortie du 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Elle donne une indication sur l’attente des joueurs, sans permettre de calculer les ventes du premier jour, ni de connaître la répartition des commandes entre les consoles.

Un enthousiasme que Take-Two assume, sans donner son compteur

Dans le communiqué de ses résultats trimestriels, Strauss Zelnick décrit des précommandes atteignant des niveaux sans précédent. Le dirigeant de Take-Two, maison mère de Rockstar, y réaffirme aussi la date de lancement de GTA 6 dans le calendrier des prochaines sorties.

Interrogé par Variety, il explique également que les réservations dépassent largement les attentes de l’entreprise, d’après les propos rapportés par Push Square. Il se garde néanmoins de proclamer une réussite avant que le lancement ait réellement eu lieu.

Cette prudence compte. Dépasser une prévision interne ne dit pas de combien, ni à partir de quel objectif. Sans total public, comparer GTA 6 à un autre record de précommandes serait prématuré. L’information solide reste celle-ci : la demande observée satisfait davantage Take-Two que son scénario initial.

GTA 5 approche 235 millions d’exemplaires

Le nouvel épisode arrive derrière un prédécesseur dont la longévité demeure spectaculaire. La présentation de novembre destinée aux investisseurs situe GTA 5 à près de 235 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement, sur trois générations de consoles. L’ensemble de la série approche pour sa part 480 millions d’exemplaires.

Ces deux compteurs ne sont pas interchangeables : le second comprend toute la franchise. Ils ne représentent pas non plus autant de joueurs différents, puisqu’une même personne peut avoir acheté plusieurs versions d’un jeu.

Ils expliquent néanmoins pourquoi le lancement de GTA 6 dépasse le cadre d’une nouveauté ordinaire. Rockstar ne cherche pas seulement à convaincre les personnes qui suivent chaque bande-annonce ; il s’adresse aussi à une audience qui a découvert GTA 5 à des moments différents, et parfois sur plusieurs machines.

Ce que ces chiffres changent pour les joueurs

Le succès des réservations ne permet pas de juger la qualité du jeu avant d’y jouer. Il ne constitue pas davantage une raison de choisir une édition plus chère ou de commander dans l’urgence. Les décisions utiles restent la plateforme compatible, le contenu souhaité et le temps nécessaire à l’installation.

Sur ce dernier point, Rockstar a ouvert le préchargement numérique le 10 novembre. Sa FAQ officielle demande jusqu’à 212 Go libres selon l’appareil. Préparer cet espace sert davantage le jour du lancement que les projections commerciales.

Le véritable bilan viendra après le 19 novembre, lorsque Take-Two communiquera sur des achats effectivement réalisés et sur l’accueil du jeu. Pour l’instant, son message est clair : l’attente se transforme déjà en commandes, à un rythme supérieur à celui qu’il avait prévu.

Crédit image : Rockstar Games.