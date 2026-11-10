Des références multijoueurs et une sortie à 120 Hz alimentent les discussions. Voici ce que ces indices permettent réellement de comprendre avant le lancement de GTA 6.

GTA 6 : les fichiers relancent les 40 images par seconde et livrent des indices sur le multijoueur

Le préchargement de GTA 6 ne permet pas encore de jouer, mais ses fichiers alimentent déjà les discussions. Des références à des activités multijoueurs et une sortie vidéo à 120 Hz ont été repérées. Dans sa vidéo du 10 novembre, TGG passe ces découvertes en revue, en distinguant ce qu’elles suggèrent de ce que Rockstar a réellement annoncé.

Le piège serait de transformer chaque ligne technique en promesse. Une fonction mentionnée dans les données ne donne pas son calendrier, et un téléviseur alimenté à 120 Hz ne signifie pas que le jeu calcule 120 images par seconde.

Le multijoueur apparaît dans les données, pas encore dans une présentation officielle

Vers 4 minutes, TGG revient sur les références à la participation à une session et au lancement d’activités multijoueurs. Ces éléments, également rapportés par Insider Gaming, montrent la présence de fonctions associées au jeu en ligne dans les métadonnées examinées.

Ils ne disent pas quand une nouvelle expérience multijoueur serait accessible. Ils ne précisent ni son contenu, ni son modèle économique, ni la possibilité d’importer un personnage du GTA Online actuel. TGG lui-même présente cette découverte comme une indication limitée, plutôt que comme une révélation complète.

Son analyse complète replace ces indices dans les différentes annonces et observations autour du préchargement. Le passage consacré aux données multijoueurs commence vers 3 min 46.

120 Hz n’est toujours pas une confirmation des 40 images par seconde

La piste d’un mode plus fluide sur PS5 Pro repose sur une autre lecture des informations techniques. TGG évoque des indices liés à la reconstruction d’image PSSR et à une sortie à 120 Hz. Cette dernière pourrait notamment convenir à un affichage à 40 images par seconde : chaque image resterait alors à l’écran pendant trois rafraîchissements.

C’est une possibilité technique, pas la preuve qu’un tel mode sera proposé dans les menus. Un signal vidéo et la cadence réellement produite par le moteur décrivent deux choses différentes.

Nous avions déjà détaillé ce que les fichiers permettent de comprendre sur les 40 images par seconde. La vidéo ne change pas ce statut : Rockstar doit encore confirmer les options de performance. Elle ne justifie donc pas, à elle seule, un achat de console ou de téléviseur.

Le GTA Online actuel, lui, doit continuer à recevoir du contenu

Une information plus ferme concerne les joueurs de Los Santos. Dans ses documents de résultats du 9 novembre, Take-Two indique que Rockstar poursuivra le suivi de GTA Online avec de nouveaux contenus et des événements. Il s’agit bien de l’expérience existante associée à GTA 5.

Cette précision ne donne pas la taille des prochaines nouveautés, leur fréquence ou une durée d’engagement. Elle ne présente pas davantage le multijoueur de GTA 6. Elle évite en revanche de prendre la sortie du nouvel épisode pour une annonce de fermeture du jeu actuel.

Pour préparer le 19 novembre, retenez donc les bonnes catégories : le suivi de GTA Online est annoncé ; les références multijoueurs et la piste des 40 images par seconde restent des indices. Les fichiers racontent une partie de la préparation technique, pas encore toutes les règles du jeu qui attend les joueurs.

Crédit image : Rockstar Games.