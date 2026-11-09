GTA 6 envahit Selfridges à Londres : près de 100 000 personnes dans la file en ligne

GTA 6 a pris ses quartiers chez Selfridges, sur Oxford Street à Londres. Vitrines transformées, références à Vice City et produits dérivés exclusifs : l’opération lancée ce 9 novembre donne déjà une forme très concrète à l’attente autour du jeu. Sur internet, elle s’est accompagnée d’une importante file d’attente et de premières indisponibilités.

Dans son suivi de l’événement, Insider Gaming rapporte que près de 100 000 personnes ont rejoint la file en ligne. Ce nombre décrit une attente pour accéder à la vente, pas autant d’achats confirmés. Le média indiquait également, dans une actualisation publiée à 9 h 40 GMT, soit 10 h 40 à Paris, que presque tous les produits exclusifs étaient alors épuisés.

Vice City s’expose avant même la sortie du jeu

Les images de l’installation diffusées sur les réseaux sociaux montrent les vitrines du grand magasin habillées aux couleurs de GTA 6. L’intérêt dépasse le simple tee-shirt estampillé d’un logo : Selfridges transforme l’univers fictif du jeu en objets que les visiteurs peuvent retrouver dans un magasin bien réel.

La publication de GTAonlineNews permet de voir cette mise en scène. Elle documente l’habillage du lieu ; elle ne prouve pas que GTA 6 y soit jouable avant sa sortie.

Du souvenir à 30 livres à la veste à 280 livres

Les fiches de Selfridges permettent de mesurer l’étendue de la collection. Le tee-shirt au logo GTA VI est affiché à 55 livres, le modèle Vice City Narcos à 65 livres et la veste Members Only à 100 livres. Une veste Vice City Manatees, qui reprend les codes d’une équipe sportive de l’univers du jeu, atteint 280 livres.

Les accessoires vont eux aussi chercher les détails que reconnaîtront les fans : un sac pliable I Heart VC est référencé à 30 livres, tandis qu’un sac Burger Shot en cuir, inspiré d’un emballage à emporter, démarre à 125 livres. Ces deux fiches indiquaient une indisponibilité lors de notre consultation.

Il s’agit des prix britanniques affichés par le distributeur, sans conversion en tarif français. Un produit momentanément indisponible ne garantit ni réassort ni disponibilité dans un autre pays.

L’événement commercial ne donne pas accès au jeu

Une collection de vêtements et une démonstration jouable sont deux choses différentes. Les éléments consultés ne permettent pas d’annoncer un accès anticipé sur place. Comme le rappelle notre point sur les premiers boîtiers et le stockage annoncé, GTA 6 reste attendu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S : la date de l’opération Selfridges n’avance pas celle de son lancement.

Images du magasin : GTAonlineNews / RockstarINTEL.