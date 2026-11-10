GTA 6 : Rockstar a terminé le développement, Take-Two confirme avant la sortie

GTA 6 a franchi une étape décisive. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, a confirmé le 9 novembre que Rockstar avait terminé le développement du jeu. À dix jours du lancement annoncé sur PS5 et Xbox Series X|S, cette déclaration précise ce qui était encore une source d’inquiétude pour les joueurs : la version destinée à la sortie est désormais prête.

Il reste pourtant une distinction à garder en tête. Un développement terminé ne garantit pas un jeu sans bug et ne signifie pas que Rockstar cessera de travailler dessus. Le dirigeant insiste désormais sur un autre chantier : assurer sa livraison technique aux joueurs.

Une confirmation donnée directement aux investisseurs

La précision apparaît pendant la séance de questions-réponses des résultats trimestriels, dans la transcription de la conférence. Interrogé sur les perspectives commerciales, Zelnick explique que Rockstar a achevé le développement de GTA 6 et que les équipes doivent maintenant réussir la mise à disposition du jeu.

Son propos ne porte donc pas simplement sur une date maintenue dans un calendrier. Il décrit l’état du projet. Le communiqué financier de Take-Two confirme parallèlement une sortie le 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X|S.

Le mot « gold », souvent utilisé pour annoncer qu’une version de lancement est finalisée, ne figure pas dans cette réponse du dirigeant. Il n’est pas nécessaire de lui faire dire davantage : sa confirmation du développement achevé suffit à établir le fait nouveau.

Prêt à sortir ne veut pas dire figé pour toujours

Pour le joueur, l’important est de distinguer la version qui sera distribuée et la suite du suivi. L’annonce ne fournit ni liste des problèmes encore surveillés, ni détail d’une éventuelle mise à jour au lancement. Affirmer qu’aucun correctif ne sera nécessaire dépasserait donc les informations disponibles.

Elle ne promet pas non plus une nouvelle plateforme. À ce stade, le calendrier officiel mentionne les deux familles de consoles de Sony et de Microsoft ; cette confirmation n’ajoute aucune date PC.

Ce qui change réellement, c’est la nature de l’attente. La question n’est plus de savoir si le développement principal doit encore être bouclé avant le 19 novembre, mais de préparer l’accès au jeu et d’attendre son déblocage.

Le préchargement prépare l’arrivée du 19 novembre

Rockstar a ouvert le préchargement numérique le 10 novembre. Sa FAQ officielle demande jusqu’à 212 Go d’espace libre selon l’appareil. Mieux vaut contrôler la place disponible et la progression de l’installation avant le lancement, surtout avec une connexion lente.

Les fichiers téléchargés à l’avance ne rendent pas le jeu jouable immédiatement. Leur intérêt est de réduire l’attente une fois l’accès ouvert, en séparant l’installation de la date de sortie.

Pour ceux qui hésitent encore à réserver, l’annonce n’est pas un test de qualité : elle confirme un état de production. L’expérience finale, sa stabilité et ses performances se jugeront sur le jeu lui-même. Mais Rockstar vient de lever une incertitude importante à l’approche du lancement : son développement est bien terminé, selon la direction de Take-Two.

Crédit image : Rockstar Games.