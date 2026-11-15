GTA 6 : bonne nouvelle si vous avez gardé votre PS5 standard

Si vous avez gardé votre PS5 standard en attendant GTA 6, vous aurez accès aux vibrations de la DualSense et à l’audio 3D annoncés pour la version PlayStation. Rockstar vise 30 images par seconde sur les consoles de cette génération. La PS5 Pro a bien des améliorations graphiques à elle, mais si votre priorité est de jouer au lancement, votre PS5 est déjà compatible.

Ce que la PS5 standard garde en commun avec la Pro

Rockstar annonce un retour haptique intégré au jeu avec la DualSense. Les réglages d’accessibilité permettent d’ajuster cet effet. La version PlayStation exploite aussi le Tempest 3D Audio, qui sert à mieux situer des sons autour du joueur avec un équipement et des réglages compatibles. Le studio annonce également des chargements améliorés, sans publier dans cette communication de mesure comparant la PS5 standard à la Pro.

Ces fonctions comptent surtout si vous voulez profiter du jeu avec votre matériel actuel. Elles restent distinctes des options qui touchent la netteté ou l’éclairage. Vous pourrez régler l’intensité des vibrations selon vos préférences sans avoir à changer de console.

Ce que la Pro ajoute à l’image

La PS5 Pro exploite le PSSR, une technique qui reconstruit l’image pour améliorer la netteté. Elle dispose également d’ombres améliorées par lancer de rayons. Ce dernier point concerne les ombres annoncées. Il ne suffit pas à déduire que les reflets, la résolution de rendu ou tous les autres effets suivent le même écart.

La cible de 30 images par seconde vaut pour la génération actuelle. Elle ne donne pas la régularité de la cadence en pleine circulation dans Vice City. Si vous comptez acheter la Pro pour la fluidité, attendez des mesures côte à côte sur la version de lancement. Notre article sur les 30 FPS et les améliorations de la PS5 Pro détaille les différences à observer sur un même écran.

Ce que vous pouvez préparer avant le 19 novembre

Si vous avez précommandé le jeu en numérique, Rockstar indique que le préchargement est ouvert sur PS5 et Xbox Series X|S. Consultez la taille requise directement sur votre console, lancez le téléchargement et vérifiez qu’il est arrivé à terme. Le jeu reste verrouillé jusqu’au lancement le 19 novembre.

La lecture à distance est également annoncée sur PlayStation et Xbox. Sur PS5, elle permet d’afficher le jeu exécuté par votre console sur un appareil compatible, avec une qualité qui dépend de la connexion. Côté Xbox, Rockstar annonce aussi la possibilité de passer par le jeu en nuage, y compris sur Xbox One, selon les conditions du service. Dans ce cas, la Xbox One reçoit un flux vidéo. La version du jeu tourne sur une machine distante, avec des réglages de référence issus de la Series S.

Pour la plupart des joueurs déjà équipés d’une PS5, la décision peut attendre les premiers comparatifs. Si l’objectif est de commencer l’histoire dès la sortie, vérifiez surtout le téléchargement et l’espace disponible. Si vous cherchez une image plus nette ou des ombres plus détaillées sur votre téléviseur, ce sont les points précis à examiner avant de payer pour une Pro.