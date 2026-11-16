GTA 6 approche : EA demande aux joueurs de ne pas désinstaller Madden

À quelques jours de la sortie de GTA 6, Madden NFL 27 affiche un message inhabituel à ses joueurs : gardez le jeu installé. EA y annonce un rendez-vous le 17 novembre, deux jours avant la sortie du jeu de Rockstar. La référence au stockage est plus explicite sur le compte officiel de Madden, qui avait déjà plaisanté sur les quelque 210 Go que les joueurs pourraient devoir libérer.

Le message s’affiche dans le jeu

La fenêtre, documentée par ComicBook le 15 novembre, imite une transmission confidentielle. Elle évoque une équipe qui se rassemble pour une opération à gros enjeux et demande aux joueurs de garder le secret. GTA 6 n’est jamais nommé dans la capture. C’est le rapprochement avec le message officiel de Madden, publié quelques jours plus tôt, qui donne son sens au clin d’œil.

Le message affiché dans Madden NFL 27 annonce un rendez-vous le 17 novembre. Capture : EA, via Culture Crave et ComicBook.

Le compte officiel de Madden avait déjà demandé aux joueurs de ne pas laisser 210 Go s’interposer entre eux et leur ligue. Les deux messages jouent sur la même situation : quand un gros jeu arrive, les titres déjà installés peuvent servir de variable d’ajustement. La fenêtre ne dit rien sur le nombre de joueurs qui ont effectivement désinstallé Madden, ni sur le contenu exact du rendez-vous du 17.

Pourquoi les 210 Go parlent à autant de joueurs

Rockstar annonce jusqu’à 212 Go pour le prétéléchargement, selon la plateforme. Même un joueur qui ne touche jamais à Madden peut se retrouver devant le même choix si son SSD est presque plein. À ce volume, supprimer un seul petit jeu peut faire peu de différence. Les captures vidéo et les jeux volumineux auxquels on ne joue plus sont les premiers postes à examiner.

Sur PS5, ouvrez Paramètres → Stockage pour voir l’espace disponible et le poids de chaque jeu. Si vous manquez de place, notre guide sur le stockage de GTA 6 explique aussi pourquoi le chiffre du boîtier et celui du prétéléchargement peuvent différer. Sur Xbox, passez par Mes jeux et applications → Gérer pour consulter le stockage. Vérifiez vos sauvegardes avant de supprimer des données, surtout si la console a été utilisée hors ligne.

Pour les joueurs de Madden, la prochaine date à retenir est le 17 novembre. EA les invite à garder le jeu installé jusque-là, sans dévoiler ce que l’opération ajoutera. GTA 6 doit arriver le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X et S.