GTA 6 : 600 Mo de plus avant la sortie, comment vérifier si votre console les a reçus

Si vous avez préchargé GTA 6, votre console peut avoir un téléchargement supplémentaire à effectuer avant la sortie du 19 novembre. ComicBook rapporte qu’une deuxième mise à jour, la 01.002.001, a commencé à apparaître le 16 novembre. Sa taille signalée est d’environ 600 Mo. Laissez la console appliquer la mise à jour à l’installation existante si elle vous la propose.

Deux mises à jour avant l’ouverture du jeu

Le relevé publié par ComicBook situe le premier patch au 13 novembre, avec un téléchargement d’environ 1 Go. Le second arrive trois jours après. Le site indique que la diffusion se fait par étapes. Deux joueurs ayant préchargé le jeu peuvent donc voir la mise à jour à des moments différents.

Rockstar n’a pas publié de notes détaillant le contenu de ces deux versions. Leur taille ne permet pas d’en déduire un changement de performances ni l’ajout d’un mode de jeu. Les 600 Mo correspondent au volume signalé pour le patch. L’espace libre dont la console a besoin pendant l’installation peut dépendre de la manière dont elle prépare les fichiers.

Où vérifier sur PS5 et Xbox

Sur PS5, placez le curseur sur l’icône de GTA 6, appuyez sur la touche Options de la manette et choisissez Vérifier si des mises à jour sont disponibles. Si la mise à jour est déjà en cours ou en attente, ouvrez Téléchargements/Téléversements dans le centre de contrôle pour suivre sa progression.

Sur Xbox Series X ou S, ouvrez Mes jeux et applications → Tout afficher → Gérer → Mises à jour. La File d’attente permet de voir si un téléchargement est déjà en cours. Si GTA 6 est installé et qu’aucune mise à jour ne s’affiche, vous pouvez revenir vérifier plus tard. Le signalement initial vise notamment la PS5 et la Series X, sans établir un poids identique pour toutes les consoles.

Si vous n’avez pas encore démarré le prétéléchargement, prévoyez la place nécessaire pour le jeu complet. Notre guide sur l’écart entre l’espace indiqué sur le boîtier et le volume à télécharger détaille ce que mesure chaque chiffre. Une fois l’installation prête, il restera à attendre le déblocage du jeu le 19 novembre.