Des données relayées avant la sortie de GTA 6 évoquent 55 succès. Une valeur inhabituelle ne confirme toutefois pas encore une récompense Mythic.

GTA 6 : 55 succès auraient fuité, avec une récompense qui intrigue sur Xbox

GTA 6 compterait 55 succès configurés avant sa sortie. L’information, relayée ce 8 novembre par Insider Gaming, provient de données partagées sur les réseaux sociaux. Un détail attire particulièrement l’attention : une entrée associée à la valeur 1 000. Elle nourrit l’hypothèse d’une récompense finale sur Xbox, mais ne permet pas encore de la confirmer.

Un nombre repéré dans des données, pas une liste officielle

Insider Gaming s’appuie sur une publication d’iGrandTheftAuto du 7 novembre, attribuée à TexFunz2. Selon celle-ci, 54 entrées utilisent des valeurs allant de 1 à 54, tandis qu’une autre porte la valeur 1 000. Cette présentation ne donne ni les intitulés complets des défis ni toutes leurs conditions.

Il faut donc distinguer le nombre annoncé de ce qu’il permet de conclure. Une valeur inhabituelle peut signaler une récompense particulière, mais aussi un emplacement provisoire dans les données. Elle ne suffit pas à annoncer 1 000 points de Gamerscore à gagner d’un seul coup, ni à certifier un trophée Platine identique sur PlayStation.

Les informations disponibles ne permettent pas davantage de calculer le nombre d’heures nécessaire pour tout terminer. Cinquante-cinq objectifs peuvent recouvrir des tâches très différentes : leur difficulté dépend des conditions exigées, pas de leur quantité.

Sur Xbox, les succès Mythic ont une règle précise

La piste n’est pas sortie de nulle part. Microsoft a présenté les Mythic Achievements aux membres Xbox Insider le 29 septembre. Leur principe consiste à reconnaître l’obtention de tous les succès d’origine d’un jeu. Les objectifs ajoutés ensuite par un DLC ou une mise à jour n’entrent pas dans ce calcul.

Microsoft décrit aussi une barre de progression et un repérage des succès additionnels, pour savoir ce qui reste à obtenir. Ce dispositif distingue donc la récompense de complétion du simple total de points accumulés. Son existence ne valide toutefois pas, à elle seule, l’interprétation des données de GTA 6.

Sur PS5, mieux vaut regarder les conditions que chasser un chiffre

PlayStation rappelle dans son guide des trophées que le nombre d’objectifs, leur rang et les conditions d’obtention varient selon le jeu. Le niveau de rareté dépend, lui, de la proportion de joueurs qui les ont décrochés. « Rare » ne signifie donc pas automatiquement « long », et beaucoup de trophées ne garantissent pas une aventure plus vaste.

Une fois la liste accessible sur la console, le chemin passe par l’image de profil, puis Trophées et le jeu concerné. La PS5 permet également d’épingler jusqu’à cinq trophées pour garder leurs objectifs à portée de main. C’est plus utile pour organiser sa partie qu’une estimation de difficulté fondée uniquement sur cette fuite.

Pour l’instant, il manque surtout les réponses qui intéressent les chasseurs de récompenses : faut-il effectuer des défis dans un ordre précis, certains peuvent-ils être manqués, et quelles activités sont réellement requises ? Les données relayées ne tranchent pas ces questions.

Le rendez-vous confirmé reste le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Rockstar annonce le préchargement à partir du 10 novembre. La fuite des 55 succès constitue un indice à suivre ; elle ne remplace pas les conditions finales affichées par le jeu et les plateformes.

Pour préparer la place nécessaire sur votre console, le premier boîtier repéré avec une indication de stockage soulève une autre question, distincte de celle des succès.