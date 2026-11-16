GTA 6 : 50 heures pour voir la fin, 200 pour tout boucler ? D’où viennent ces chiffres

Il faudrait environ 50 heures pour terminer l’histoire de GTA 6 et près de 200 heures pour viser le 100 %, selon les informations recueillies par Tom Henderson auprès de personnes qui ont joué. Ces durées restent des estimations. L’écart s’explique par deux objectifs très différents : suivre l’histoire de Jason et Lucia ou s’attarder sur tout ce que Leonida propose en dehors des missions principales.

Près de 100 missions réparties sur cinq chapitres

Insider Gaming évoque près de 100 missions sur cinq chapitres. Les 50 heures correspondent à un ordre de grandeur pour l’ensemble de la campagne, dont les missions peuvent prendre plus ou moins de temps selon les joueurs. À raison de deux heures par soirée, cela représente environ 25 séances. C’est un repère pour se faire une idée de la durée, puisque la difficulté, les tentatives ratées et les détours dans Vice City peuvent changer le rythme.

Menow avait déjà évoqué une campagne de 50 à 60 heures dans son dossier sur les changements de GTA 6. Le nouveau reportage apporte surtout deux précisions : la répartition en cinq chapitres et l’estimation du temps qu’il faudrait consacrer au jeu si l’on veut aller bien au-delà du générique.

Pourquoi un responsable de Rockstar y a passé 80 heures

Rob Nelson, coresponsable du studio et directeur du développement chez Rockstar, a raconté au New York Times avoir consacré 80 heures à une partie en février. Son parcours couvrait l’histoire principale et une partie des objectifs facultatifs ayant des conséquences narratives. Ce témoignage donne une idée du temps que peuvent ajouter les détours pour un joueur curieux de suivre aussi les histoires secondaires.

Les deux chiffres répondent donc à des questions différentes. L’estimation de 50 heures vise les joueurs qui progressent surtout dans la campagne. Les 80 heures décrivent une partie précise, avec des activités supplémentaires et un rythme propre à son joueur.

Les 200 heures concernent ceux qui veulent tout terminer

Pour parcourir le jeu de fond en comble, Insider Gaming avance environ 200 heures au total. Parmi les activités rapportées figurent quelque 170 espèces animales à scanner à travers la carte, un objectif qui rappelle le travail d’observation de Red Dead Redemption 2. Le média relève aussi que certains trophées pourraient dépendre d’événements aléatoires. La liste complète des tâches et le temps demandé par chacune restent à confirmer.

Le palier des 200 heures donne donc une échelle pour le 100 %, qui peut varier selon le parcours, la chance et l’usage éventuel d’un guide. Les joueurs surtout intéressés par Jason et Lucia peuvent retenir les 50 heures comme repère provisoire. Rockstar indique une sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. La fiche officielle ne donne aucune durée pour la campagne ou le 100 %.