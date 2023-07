Grave panne de WhatsApp : “Impossible d’envoyer et de recevoir des messages”. Voici ce qui s’est passé

WhatsApp, la célèbre plateforme de messagerie, a été confrontée à une panne majeure. L’application était en effet hors service, empêchant l’envoi et la réception de messages. L’incident, qui a touché les utilisateurs du monde entier, a semé le chaos et l’inquiétude.

WhatsApp, la plateforme de messagerie la plus utilisée au monde, a cessé de fonctionner vers 22 heures le mercredi 19 juillet. Plusieurs sites Web qui suivent les dysfonctionnements d’applications ont enregistré des dizaines de milliers de signalements provenant d’utilisateurs dans différents pays, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Inde et dans de nombreux autres pays répartis dans diverses régions du monde.

Il convient de rappeler que l’année dernière, en octobre, WhatsApp avait déjà connu une période d’inactivité d’environ deux heures. Cette panne avait également affecté des milliers d’utilisateurs dans le monde entier.

La cause de la panne de la plateforme de messagerie reste inconnue. Meta, la société mère de WhatsApp, a tweeté : “Nous rencontrons actuellement de graves perturbations affectant la réception et l’envoi de messages via WhatsApp”. Cependant, vers 23 heures, soit environ une heure après le début de la panne, Meta a annoncé que le problème avait été résolu et que l’application était de nouveau opérationnelle.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023