Google Pixel : où vérifier si vous avez reçu le correctif de novembre ?

Votre Pixel affiche « Android 17 » et vous voulez savoir s’il a reçu le correctif de novembre ? Regardez une autre ligne. C’est la date de mise à jour de sécurité Android qui indique le niveau du correctif installé. Google a publié le bulletin de sécurité Android de novembre le 2 novembre. Ce bulletin décrit les failles corrigées dans Android. Pour connaître le calendrier des Pixel, il faut aussi regarder les annonces propres à ces téléphones.

Les trois lignes à relever sur votre Pixel

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Version d’Android. La date de mise à jour de sécurité Android indique le niveau des correctifs installés. Le numéro de build identifie la version logicielle exacte. Enfin, la date de mise à jour du système Google Play concerne des composants qui peuvent être mis à jour séparément. Elle peut donc être différente sans que l’une des deux lignes soit erronée.

Pour lancer une recherche de mise à jour, ouvrez Paramètres → Système → Mises à jour logicielles. Si deux Pixel identiques affichent des builds différentes, comparez aussi leur opérateur et vérifiez si l’un des deux est inscrit au programme bêta. Google rappelle dans son guide de mise à jour des Pixel que les déploiements se font par étapes.

Android 17 QPR2 répond à une autre question

Un correctif mensuel peut arriver sans nouvelle version trimestrielle. Inversement, la mention Android 17 peut rester identique après une mise à jour trimestrielle. Pour établir si une version stable de QPR2 est proposée sur votre modèle, comparez le numéro de build avec celui publié par Google pour ce modèle. Les correctifs observés en bêta de QPR2 concernent les versions de test documentées.

Au moment de notre vérification le 6 novembre, le bulletin Android de novembre était accessible. Je n’ai pas trouvé de confirmation officielle d’un déploiement anticipé de QPR2 pour les Pixel. Le bulletin propre aux Pixel et la date affichée sur votre appareil répondent à deux questions distinctes : ce que Google a annoncé et ce que votre téléphone a effectivement installé.