Google Photos : une photo a disparu ? 3 endroits où la chercher avant de la croire perdue

Une photo qui a disparu du fil principal de Google Photos peut être classée à une autre date, archivée ou restée dans un dossier de votre ancien téléphone. Commencez par toucher votre avatar pour vérifier le compte actif. Si vous en utilisez plusieurs, regardez aussi votre bibliothèque sur Google Photos depuis un navigateur.

1. Retrouvez les images ajoutées récemment

Après un import ou une numérisation, l’image peut être rangée selon sa date d’origine. Ouvrez Rechercher et saisissez « Récemment ajoutées » pour retrouver les fichiers qui viennent de rejoindre votre bibliothèque, même s’ils ont été pris des années plus tôt. Google propose aussi de chercher par lieu ou par objet visible dans son guide des photos introuvables.

2. Ouvrez l’archive et la corbeille

Dans Collections → Archive, une photo archivée reste consultable. Désarchivez-la pour la remettre dans le fil principal. Si vous pensez l’avoir effacée, ouvrez plutôt Collections → Corbeille, sélectionnez le fichier et choisissez Restaurer s’il est encore présent. Vérifiez le délai affiché dans l’application. Une exportation Google Takeout ne fait pas réapparaître une image définitivement supprimée. Voir la procédure de restauration.

3. Retournez sur l’ancien Android si seules certaines images manquent

Les captures d’écran et les photos enregistrées par une messagerie peuvent rester dans un dossier local. Sur le téléphone d’origine, ouvrez Collections → Sur cet appareil, puis cherchez dans le dossier de l’application concernée. Regardez aussi dans la Galerie et sa corbeille si vous y avez fait du tri.

Pour comprendre pourquoi elles n’ont pas suivi, ouvrez votre profil puis Paramètres de Google Photos → Sauvegarde → Dossiers de l’appareil à sauvegarder. La sauvegarde de l’appareil photo peut être active alors que celle du dossier recherché est désactivée. Avant de réinitialiser l’ancien téléphone, vérifiez que la photo retrouvée s’ouvre depuis votre copie ou depuis un autre appareil.

Si l’image a disparu uniquement de la Galerie après un nettoyage, vérifiez aussi ce que fait la commande « Libérer de l’espace ».