Google Photos préparerait le tri de votre galerie sur simple demande

Des essais dans Google Photos 8.0 montrent des suppressions et retouches par lots. La validation de l’utilisateur reste au cœur du parcours expérimental.

Demander à Google Photos de retrouver certaines images, puis de les supprimer ou de les retoucher ensemble : c’est le changement que préparent les développeurs d’Ask Photos. Android Authority et AssembleDebug ont activé des fonctions cachées de la version 8.0 et publié leurs observations ce 4 novembre. Google n’a pas annoncé leur ouverture au public.

L’intérêt dépasse la recherche d’une photo précise. Le futur assistant pourrait aussi agir sur les résultats qu’il a trouvés, au lieu de laisser l’utilisateur reprendre manuellement toute la sélection.

Une proposition à vérifier avant la suppression

Les éléments découverts prévoient de présenter le nombre d’images concernées et l’espace que leur retrait permettrait de récupérer. L’utilisateur pourrait revoir la sélection, la modifier, puis confirmer. Les images supprimées passeraient par la corbeille.

Cette étape est décisive : demander de retrouver de vieux reçus n’a pas le même effet que demander de les effacer. Une sélection proposée par l’IA doit rester visible pour que l’on puisse écarter une facture utile ou une image identifiée à tort. Le parcours observé conserve justement une intervention humaine avant l’action.

La retouche pourrait aussi s’appliquer à plusieurs photos

Le média rapporte un essai où Ask Photos a retrouvé deux photos de chien et amélioré les deux à partir d’une demande. Il proposait ensuite de tout enregistrer ou de modifier la sélection. D’autres éléments du code évoquent l’archivage, le partage et l’ajout à des albums par lots.

Il reste une inconnue pratique : le nombre maximal d’images traitées ensemble. Une limite apparaît dans le code, mais sa valeur n’est pas précisée. Rien ne permet donc de promettre le nettoyage de toute une photothèque en une seule commande.

Ce chantier est distinct de la sauvegarde nocturne également en préparation dans Google Photos. Les deux pistes ne constituent pas encore des réglages accessibles sur tous les téléphones.