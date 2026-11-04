Google Photos prépare des sauvegardes de nuit, mais le téléphone devra rester déverrouillé

Un mode expérimental maintient Google Photos actif pour les gros transferts. Les premières captures révèlent ses conditions et son fonctionnement.

Un transfert de milliers de photos peut avancer tant que l’application reste ouverte, puis ralentir ou s’interrompre une fois le téléphone laissé de côté. Google Photos prépare une réponse à ce problème : une sauvegarde de nuit qui maintient l’appareil actif pour terminer les envois.

Les captures publiées ce 4 novembre par Android Authority et AssembleDebug montrent un fonctionnement plus précis qu’une simple programmation à heure fixe. Ils ont activé cette fonction encore cachée dans la version 8.0. Elle n’est pas disponible pour tous les utilisateurs.

Un écran noir qui ne met pas réellement le téléphone en veille

Dans la démonstration, une option des réglages de sauvegarde propose de maintenir l’appareil éveillé pendant la nuit. L’utilisateur lance ensuite le transfert avec un bouton dédié. Une animation présente la progression avant que l’affichage devienne noir ; un toucher permet de retrouver les informations.

L’apparence peut tromper : le noir vise à limiter la consommation de l’écran, mais le téléphone reste actif. L’interface demande de le conserver déverrouillé, suffisamment chargé ou branché, avec Google Photos au premier plan. Ce n’est donc pas une tâche invisible qui se déclenche automatiquement chaque soir derrière les autres applications.

Cette méthode cherche à contourner les interruptions liées au fonctionnement en arrière-plan. Son intérêt concerne surtout un envoi volumineux : premier transfert vers le cloud, import de nombreuses vidéos ou retard de sauvegarde accumulé.

La connexion et le stockage restent des contraintes

Les écrans découverts prévoient un avertissement quand le Wi-Fi manque, avec la possibilité de continuer sur le réseau mobile. Une telle sauvegarde peut donc consommer le forfait si cette option est acceptée. L’application annonce à la fin combien d’éléments ont été envoyés.

Ce mode ne crée pas d’espace supplémentaire dans le compte Google. Maintenir le téléphone éveillé peut aider un transfert à avancer ; cela ne règle ni un quota cloud plein ni l’absence de réseau. Laisser un appareil déverrouillé impose aussi de choisir un endroit où personne d’autre ne peut y accéder.

Les captures montrent un prototype fonctionnel activé par le média, pas une date de lancement. Google peut encore modifier ces conditions avant une éventuelle ouverture au public. Le point à suivre sera précisément celui-là : ce que l’application exigera de garder actif pour que la sauvegarde se termine.