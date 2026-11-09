Retrouver un proche plus vite, mais ne plus voir son dernier message au premier coup d’œil.

Google Messages teste un nouvel accueil : vos proches deviennent plus visibles, mais un détail disparaît

Retrouver un proche plus vite, mais ne plus voir son dernier message au premier coup d’œil. C’est le compromis du nouvel accueil que Google teste dans Messages. Les contacts épinglés prennent la forme de grandes photos, placées au-dessus des autres discussions.

Ce changement a été documenté le 7 novembre par 9to5Google, avec des captures publiées par un utilisateur sur Reddit. Il concerne pour l’instant un test dans la bêta : aucune généralisation française n’est confirmée.

Un portrait bien visible à la place du dernier message

Habituellement, une discussion épinglée reste une ligne de la liste, remontée en tête. Le test lui réserve une place plus importante. Pour quelqu’un qui échange chaque jour avec les mêmes proches, le portrait peut être plus facile à repérer qu’un nom au milieu des autres messages.

La contrepartie mérite autant d’attention : cet emplacement ne montre plus l’aperçu du dernier échange. Il faut ouvrir la conversation pour retrouver son contenu. Un portrait renseigne sur la personne ; il ne permet pas de savoir si elle vient d’envoyer une adresse, une réponse attendue ou une simple confirmation.

Plus visible ne veut donc pas dire plus informatif. Ceux qui utilisent l’accueil comme un tableau de suivi pourraient préférer l’ancienne liste.

La recherche se rapproche du pouce

Google expérimente également un bouton flottant de recherche, en bas de l’écran, à côté de la nouvelle conversation. Les libellés et la taille des commandes évoluent pendant le défilement. Cette position évite de devoir remonter en haut de la messagerie pour retrouver un ancien échange.

Le raccourci Gemini se déplace, lui, vers le haut à droite, près du compte utilisateur. Il s’agit d’une réorganisation de l’accueil, pas d’une obligation de faire appel à Gemini pour lire ses messages.

Pourquoi votre téléphone peut afficher autre chose

Ces changements semblent activés progressivement, et pas nécessairement ensemble. Un testeur peut recevoir la recherche en bas sans voir les grands portraits. Avoir installé la bêta ne garantit donc pas d’obtenir exactement l’interface des captures.

Pour vérifier ce que votre téléphone propose, commencez par mettre Messages à jour depuis le Play Store. Si l’ancien accueil reste présent, inutile de réinitialiser l’appareil : les éléments disponibles ne permettent pas de conclure à une mauvaise installation.

Au-delà de l’apparence, la question sera celle de votre usage. Un accès plus rapide à ses proches est intéressant, à condition de ne pas regretter les informations que leurs anciens aperçus donnaient immédiatement.

Les gestes et la copie partielle de texte font partie des autres changements de Google Messages : ils concernent le contenu des conversations, tandis que ce test réorganise leur accueil.