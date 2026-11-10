Gemini dévoile ce qu’il retient de vous : ses souvenirs peuvent désormais être corrigés

Un déménagement, un nouveau travail, une préférence que l’assistant a mal comprise : les informations conservées par une IA peuvent devenir fausses sans que ses réponses le montrent clairement. Google commence à déployer dans Gemini un résumé des informations mémorisées, consultable et modifiable. L’objectif est concret : vérifier le portrait que l’assistant utilise pour personnaliser ses réponses, puis rectifier ce qui ne correspond plus à votre situation.

La nouveauté a été repérée le 9 novembre par 9to5Google. Elle reste, selon les conditions publiées par Google, réservée aux utilisateurs situés aux États-Unis, disposant d’un forfait Google AI actif et utilisant l’anglais. Aucune disponibilité française n’est annoncée dans cette documentation.

Ce résumé se distingue des éléments que l’on demande explicitement à Gemini de retenir : il donne accès aux informations utilisées pour personnaliser ses réponses.

Un portrait organisé, plutôt qu’un souvenir à deviner

Le résumé répartit les informations en rubriques : éléments personnels essentiels, vie professionnelle, voyages et équipements du quotidien, loisirs ou habitudes de vie. Il devient ainsi possible de repérer une donnée dépassée sans devoir retrouver la conversation dans laquelle elle a été donnée.

L’intérêt dépasse la confidentialité. Une ancienne adresse ou une activité abandonnée peuvent orienter de travers une recommandation. Voir la donnée permet d’identifier pourquoi une réponse paraît inadaptée, au lieu de reformuler indéfiniment sa question.

Corriger un détail ou demander son retrait

L’interface comporte un champ permettant d’ajouter ou de retirer une information par une demande écrite. On peut, par exemple, signaler qu’une ancienne coordonnée ne doit plus être conservée. Une commande ambiguë peut entraîner une question de clarification.

Un outil d’édition et un historique permettent aussi de consulter les changements. Pour un utilisateur concerné par le déploiement, le bon réflexe consiste à examiner d’abord les données qui influencent vraiment ses demandes : situation personnelle, projets en cours et préférences importantes.

Pourquoi le menu peut manquer sur votre compte

Les conditions cumulées comptent : compte personnel, âge d’au moins 18 ans, activité conservée et mémoire activée, en plus des restrictions géographiques, linguistiques et d’abonnement. La page d’aide française décrit l’accès dans les paramètres, sous « Intelligence personnalisée », puis « Résumé des informations mémorisées ». Elle documente le Web et l’application mobile ; un déploiement progressif peut néanmoins expliquer des différences entre comptes.

Pour la France, changer simplement la langue ne constitue donc pas une disponibilité garantie. Et consulter ce résumé n’est pas la même opération que gérer l’ensemble des conversations : contrôler la mémoire et supprimer l’historique sont deux questions distinctes.