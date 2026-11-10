Garmin MARQ Gen 3 : ce que vous payez vraiment en plus d’une Fenix 9 Pro

Matériaux, cartes, navigation et fonctions spécialisées : la MARQ Gen 3 ne se limite pas à une Fenix mieux habillée. Mais son tarif ne garantit pas tous les outils des autres Garmin.

À partir de 2 350 € en France au lancement, la Garmin MARQ Gen 3 joue dans une autre catégorie de prix que les montres sportives courantes. La question mérite pourtant mieux qu’une comparaison de matériaux : cette génération apporte aussi quelques fonctions absentes de la Fenix 9 dans la version examinée par DC Rainmaker.

Le testeur a utilisé les éditions Adventurer et Diver pour leurs activités respectives. Son retour fait ressortir une distinction utile : certaines différences changent la navigation, d’autres améliorent surtout le toucher et la présentation. Et les éditions les plus spécialisées ne réunissent pas tous les outils des gammes Garmin consacrées au golf ou à la plongée.

Ces différences complètent les points à examiner avant de choisir une montre Garmin : le bon modèle dépend d’abord de vos activités et des fonctions réellement disponibles.

Des cartes et une navigation plus autonomes

La MARQ Gen 3 dispose de 128 Go de stockage. Ce chiffre sert notamment à embarquer des cartes mondiales déjà préchargées. Pour quelqu’un qui voyage, l’intérêt tient moins à la capacité brute qu’au fait de ne pas devoir préparer chaque région cartographique avant le départ.

DC Rainmaker montre surtout ClimbPro sans parcours chargé. Sur les Fenix comparées dans son essai, cette aide à la gestion des ascensions s’appuie sur un itinéraire préparé. Sur la MARQ, elle peut reconnaître une montée en cours de sortie et afficher les informations correspondantes sans ce travail préalable. C’est un apport concret pour une randonnée ou un trajet improvisé ; il ne remplace pas une préparation d’itinéraire lorsqu’elle est nécessaire.

Garmin présente également cette possibilité sur l’Adventurer, ainsi que la recherche d’adresses directement sur la montre. Le testeur montre en complément une saisie prédictive : commencer un nom fait apparaître des suggestions, plutôt que de tout taper sur le petit écran.

Le surcoût se voit aussi dans les boutons

Titane de grade 5, lunette en céramique et verre saphir composent la finition de la collection. Le changement le moins visible est peut-être celui que l’on sent à chaque appui. La MARQ conserve des commandes sans traversée mécanique du boîtier, mais ajoute un véritable mécanisme de clic à l’extérieur de celui-ci. Le retour ne repose donc pas seulement sur une vibration simulant un bouton.

La vidéo de DC Rainmaker montre les deux modèles utilisés, la navigation et une vue explicative des boutons :

L’écran AMOLED de 1,4 pouce rejoint directement la lunette, sans l’anneau noir décrit sur la Fenix comparée. Les cadrans MARQ et leur effet lumineux nocturne participent aussi à l’identité de la montre. Cela peut compter pour une montre portée toute la journée ; ce n’est pas une amélioration de la précision GPS.

Ce qui reste commun avec la Fenix

Le testeur retrouve l’essentiel des fonctions de la Fenix 9 Pro inReach : entraînements, indicateurs de récupération, suivi du sommeil, lampe, micro, haut-parleur et communications. Dans ses comparaisons, il ne rapporte pas une précision GPS ou cardiaque supérieure qui justifierait à elle seule de changer de gamme.

La présence d’une connectivité LTE et satellite ne doit pas non plus être lue comme une ligne mobile universelle incluse. Garmin précise qu’un abonnement actif est nécessaire et que la couverture ainsi que les services disponibles dépendent des zones. Dans la démonstration, les communications vocales passent par l’environnement Garmin Messenger : ce n’est pas l’équivalent d’un téléphone qui reçoit tous vos appels habituels.

Choisir l’édition pour une fonction réellement utilisée

La collection comprend six éditions : Athlete, Adventurer, Aviator, Commander, Diver et Golfer. Leurs bracelets et lunettes ne sont pas les seules différences. Les outils d’aviation, de navigation nautique ou d’aide au golf répondent à des usages distincts. Acheter la plus spécialisée ne signifie pourtant pas récupérer automatiquement tout ce que Garmin sait faire.

Deux limites relevées dans l’essai l’illustrent. La Diver n’intègre pas le suivi de la pression des bouteilles proposé par certains ordinateurs de plongée Descent. La Golfer ne reprend pas les mesures de swing ni le mode de practice de l’Approach S72, qui nécessitent un matériel différent. Un nom de gamme plus luxueux ne supprime pas ces absences.

Le tarif français de départ et la disponibilité au 5 novembre 2026 figurent dans l’annonce de Garmin ; le prix varie selon l’édition. Avant de comparer les offres, notez donc la fonction qui vous manque réellement sur votre montre actuelle : cartes déjà embarquées, ascensions sans parcours préparé, outils d’une activité précise ou finition. Si votre besoin se limite au suivi sportif déjà assuré par la Fenix, les différences de navigation et de matériaux ne sont pas, à elles seules, une raison de la remplacer.

Crédit photo : Garmin.