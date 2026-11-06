5 choses à savoir avant d’acheter une montre Garmin

Une montre Garmin peut vous accompagner plusieurs jours sans recharge, vous guider sur un parcours et vous aider à suivre vos entraînements. Mais deux Garmin au même prix peuvent offrir des expériences très différentes. Avant de commander, voici cinq points à vérifier selon que vous courez, partez en randonnée ou voulez surtout une montre connectée au quotidien.

1. L’autonomie dépend autant de vos réglages que de l’écran

La Forerunner 965 a un écran AMOLED et Garmin annonce jusqu’à 23 jours en mode montre connectée. Ce chiffre ne décrit pas une semaine de sorties GPS avec l’écran toujours allumé. Si vous courez plusieurs heures, regardez l’autonomie annoncée dans le mode GPS que vous comptez utiliser. Si vous voulez surtout lire vos données en plein soleil, comparez aussi les modèles à écran transflectif MIP, souvent moins éclatants en intérieur mais conçus pour tirer parti de la lumière ambiante.

2. Garmin Connect suffit pour retrouver vos activités

Vous pouvez consulter vos activités et vos mesures habituelles dans Garmin Connect sans abonnement. Depuis 2025, Garmin Connect+ ajoute des fonctions payantes, dont les analyses personnalisées Active Intelligence et certaines options LiveTrack. Avant de payer, partez de la fonction dont vous avez besoin : relire vos sorties ou votre sommeil ne demande pas le même service que recevoir des analyses supplémentaires.

3. Les menus et les fonctions connectées méritent un essai

Sur certaines Garmin, les boutons permettent de lancer et de contrôler une activité sans dépendre de l’écran tactile. C’est pratique sous la pluie ou avec des gants, mais les raccourcis et les profils sportifs demandent un peu d’apprentissage. Si vous venez d’une Apple Watch ou d’une Galaxy Watch, vérifiez aussi vos usages hors sport : répondre aux messages, payer et installer des applications. Les possibilités varient selon la montre, le téléphone associé et, pour Garmin Pay, la banque.

4. Une montre robuste peut être encombrante au quotidien

Le titane, le saphir et les indices de résistance à l’eau varient selon les versions. Comparez aussi le diamètre, l’épaisseur et le poids avec le bracelet : une montre agréable en randonnée peut gêner sous une manche ou la nuit. Si vous voulez suivre votre sommeil, essayez-la au poignet avant de choisir un grand boîtier pour son autonomie.

5. Suivre un parcours et afficher les chemins alentour sont deux fonctions différentes

La Forerunner 265 peut suivre un parcours chargé à l’avance. La 965 peut en plus afficher un fond de carte TopoActive si la région est installée. À une bifurcation, la première vous montre le tracé prévu. La seconde peut aussi vous montrer les chemins voisins pour vous aider à vous situer. Si vous courez toujours sur les mêmes boucles, la trace peut suffire. Si vous explorez régulièrement des secteurs inconnus, cherchez explicitement la mention cartographie intégrée sur la fiche du modèle.

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