Garmin Fenix 9 Pro : cette bêta améliore les cartes, mais mieux vaut attendre si vous pratiquez ce sport

La bêta 7.15 de la Garmin Fenix 9 Pro améliore le chargement des cartes, mais conserve un problème qui peut faire planter la montre pendant une séance d’escalade en salle. Garmin conseille aux utilisateurs de cette activité d’attendre la prochaine bêta. Ce conseil concerne le programme de test : il ne faut pas le confondre avec une alerte sur toutes les mises à jour stables.

Les cartes se chargent mieux quand la montre en contient beaucoup

Publiée le 6 novembre, la version 7.15 apporte trois changements par rapport à la bêta 7.14 : un chargement des cartes amélioré lorsque de nombreuses cartes sont installées, une correction de l’association et de la dissociation du service Alipay, ainsi que diverses améliorations d’affichage.

La promesse cartographique reste précise. Garmin n’annonce ni nouvelle carte, ni gain chiffré, ni meilleure précision GPS. Une carte plus rapide à charger et une trace plus précise répondent à deux problèmes différents : le premier concerne l’affichage, le second la position mesurée.

Le point à regarder avant votre prochaine séance

Dans son annonce officielle, Garmin signale un risque de plantage pendant l’enregistrement de l’activité d’escalade en salle. Aucun correctif de ce problème n’est annoncé dans cette version. Pour qui utilise ce profil, les améliorations des cartes ne règlent donc pas la question essentielle : pouvoir enregistrer sa séance sans cette anomalie connue.

Le plus prudent est de ne pas installer cette bêta avant une séance dont vous souhaitez conserver le suivi. Le bulletin ne permet pas d’étendre le problème à tous les sports, ni d’affirmer que chaque séance d’escalade provoquera un plantage.

Une bêta disponible ne devient pas une version stable

Le déploiement annoncé à 100 % vise les appareils inscrits au programme bêta public. Il ne signifie pas que toutes les Fenix 9 Pro reçoivent une mise à jour stable. Le modèle cité dans le bulletin est la Fenix 9 Pro : le nom général de la rubrique du forum ne suffit pas à ajouter d’autres montres à cette annonce.

Garmin prévient aussi que les fonctions ECG et plongée sont désactivées dans ce cycle bêta. Si vous en avez besoin, ce point pèse davantage que quelques corrections d’affichage.

Avant d’accepter une installation, vérifiez donc le numéro de version, votre inscription éventuelle au programme de test et les restrictions du bulletin. Le choix d’une montre ne repose d’ailleurs pas seulement sur ses nouveautés : notre guide des points à connaître avant d’acheter une Garmin détaille les différences d’usage à examiner.