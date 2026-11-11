Game Pass : ce jeu de zombies à quatre arrive demain, et vos amis sur PS5 peuvent vous rejoindre

Vous jouez sur Xbox et vos amis sont sur PS5 ? John Carpenter’s Toxic Commando permet de réunir les deux dans la même escouade. Le jeu de Saber Interactive rejoint le Game Pass le 12 novembre. L’abonnement ouvre l’accès sur les plateformes listées par Xbox, tandis que le jeu multiplateforme permet d’inviter des amis équipés d’une autre version.

Quels abonnements donnent accès au jeu ?

Dans son calendrier officiel, Xbox indique Ultimate, Premium et PC Game Pass pour Toxic Commando. Les plateformes annoncées sont le cloud, Xbox Series X|S et PC. Consultez la fiche dans l’application utilisée : l’accès au jeu et l’option de diffusion à distance dépendent de votre appareil et de votre formule.

Sur PS5, vos amis doivent disposer d’un accès au jeu sur leur propre compte. Le jeu multiplateforme relie les joueurs qui ont chacun accès à leur version. Avant de lancer une session, vérifiez que tout le monde a installé la mise à jour proposée et que le jeu multiplateforme est activé.

Pourquoi la coopération change la partie

Chaque mission envoie une équipe de quatre au milieu de groupes d’ennemis. La force du jeu tient à l’alternance entre déplacements en véhicule et combats à pied : il faut décider où s’arrêter, qui s’occupe des objectifs et comment réagir si le groupe est débordé. Un véhicule aide à rejoindre le prochain point, mais ne dispense pas de s’organiser quand il faut en sortir.

Le site de Focus Entertainment détaille le jeu et ses plateformes. Pour une première soirée, réunissez votre groupe avant de choisir une mission et vérifiez la présence de chaque joueur dans le salon. C’est plus simple que de chercher à rejoindre une partie déjà lancée.

Menow avait annoncé l’arrivée de Toxic Commando dans le calendrier des sorties Xbox. Si vous cherchez surtout une soirée coopérative avec des amis sur différentes machines, c’est cette compatibilité qui distingue le jeu dans la liste du 12 novembre.

La bande-annonce de la mise à jour de Focus donne un aperçu des combats et de la coopération.