Galaxy Z Fold9 Ultra : le zoom photo resterait à 3x, selon une nouvelle fuite

Image : illustration.

Ceux qui espéraient un téléobjectif plus ambitieux sur le prochain pliant haut de gamme de Samsung devront peut-être patienter. Une nouvelle fuite attribuée à Lanzuk évoque un zoom optique toujours limité à 3x sur le Galaxy Z Fold9 Ultra, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Ces indications, relayées le 3 novembre, concernent les appareils photo arrière. Elles sont distinctes des rumeurs sur le retour possible de la caméra sous l’écran. Samsung n’a pas confirmé cette configuration.

Le modèle Ultra conserverait les mêmes grandes caractéristiques

Le compte rendu coréen de la fuite décrit une continuité avec la génération actuelle : 200 mégapixels pour le module principal, 50 mégapixels pour l’ultra grand-angle et un téléobjectif 3x. La définition de ce dernier n’est pas précisée dans les éléments rapportés. Il serait donc prématuré de lui attribuer un nombre de mégapixels définitif.

Un zoom optique 3x indique le grossissement obtenu avec le téléobjectif par rapport au module principal. Il ne décrit pas le maximum que l’interface peut afficher : au-delà, le téléphone peut recourir au recadrage et au traitement numérique. Le chiffre commercial le plus élevé ne remplace pas cette distinction.

Un autre compromis pour le Fold9 au format large

Le Fold9 au format large conserverait, lui, deux appareils photo arrière de 50 mégapixels, sans téléobjectif dédié supplémentaire d’après ce même récit. Le choix entre les deux pliants pourrait donc continuer à se jouer autant sur le format que sur la photo.

Pour un propriétaire de Fold8, cette fuite ne démontre toutefois ni une qualité d’image identique ni l’absence de progrès : optiques, capteurs précis et traitement restent à documenter. Elle porte sur une configuration matérielle présumée, pas sur des photographies comparatives. Ce sont surtout les attentes de gain en longue focale qu’elle invite à tempérer avant les annonces de 2027.