Écran extérieur, proportions, zoom et stylet : les attentes autour du Galaxy Z Fold9 montrent ce qui peut vraiment changer l'usage d'un pliable.

Galaxy Z Fold9 : les changements attendus ne se résument pas à la photo

Le Galaxy Z Fold9 n’est pas encore présenté, mais la discussion dépasse déjà le nombre d’appareils photo. Pour convaincre de changer de pliable, Samsung devra aussi répondre à une question très quotidienne : quelle expérience offre le téléphone quand on ne veut pas l’ouvrir ?

Le vidéaste spécialisé GregglesTV consacre son dernier échange aux changements qu’il attend des futurs Fold. Son point de départ est son retour au Galaxy Z Fold8 Ultra, utilisé pendant plusieurs jours. Il évoque des rumeurs, mais développe surtout ses préférences sur les proportions, l’écran extérieur et le stylet.

Il faut lire cette vidéo pour ce qu’elle est : un débat d’usage. Elle ne confirme ni la fiche technique du Galaxy Z Fold9, ni celle d’une éventuelle version Ultra. Son hypothèse de lancement en août 2027 n’est pas une date annoncée par Samsung.

L’écran extérieur peut décider de la fréquence à laquelle on ouvre son téléphone

Sur un pliable, on achète un grand écran intérieur, mais on utilise aussi beaucoup l’appareil fermé. Répondre à un message, consulter un itinéraire, prendre une photo rapide : ces gestes ne devraient pas obliger à ouvrir le téléphone systématiquement.

C’est précisément le point soulevé par GregglesTV. Il souhaiterait davantage de hauteur sur le format large qu’il apprécie, et davantage de largeur sur l’autre format qu’il présente. L’objectif n’est pas de gagner quelques millimètres pour la fiche technique. Il est de mieux adapter l’affichage aux applications et d’éviter certaines rotations de l’appareil.

Un écran plus grand n’est pas automatiquement un écran mieux proportionné. Selon son rapport hauteur/largeur, un même contenu peut laisser de l’espace inutilisé, imposer davantage de défilement ou rendre le clavier moins confortable. L’intérêt du prochain Fold se jouera donc aussi dans les proportions du téléphone fermé.

Le zoom mérite mieux qu’un débat sur le nombre de capteurs

La vidéo reprend des rumeurs selon lesquelles les futurs modèles conserveraient un équipement photo proche de celui de leurs prédécesseurs. Leur origine n’est pas établie par cette seule séquence : il serait prématuré d’en faire une caractéristique acquise.

Le sujet reste pertinent pour l’acheteur. Un téléobjectif dédié peut apporter un autre cadrage pour un portrait, un détail architectural ou un sujet que l’on ne peut pas approcher. Agrandir numériquement l’image du capteur principal ne donne pas systématiquement le même résultat, notamment lorsque la lumière manque.

Mais cela ne suffit pas à déclarer un pliable mauvais en photo. Si vous photographiez surtout au cadrage principal, son traitement d’image, sa réactivité et les résultats sur des personnes en mouvement peuvent compter davantage. Pour juger le Fold9 lorsqu’il sera connu, il faudra comparer des photos prises dans les mêmes conditions, pas seulement compter les objectifs à l’arrière.

Le stylet n’a de sens que si le téléphone permet réellement de l’utiliser

GregglesTV cite également le stylet parmi les fonctions qu’il souhaiterait voir revenir ou se développer. Il précise que ce n’est pas sa priorité personnelle, tout en soulignant l’intérêt de cette possibilité pour d’autres utilisateurs.

Un grand écran peut rendre les annotations, les croquis et certaines retouches plus pratiques. Encore faut-il vérifier l’ensemble du fonctionnement : compatibilité du stylet, écran sur lequel il est utilisable, applications concernées et manière de le transporter. Une fonction disponible avec un accessoire séparé ne représente pas la même commodité qu’un stylet intégré au boîtier.

À ce stade, cette attente n’est pas une annonce de compatibilité pour le Galaxy Z Fold9. Il n’y a donc aucune raison d’acheter dès maintenant un accessoire en supposant qu’il fonctionnera avec le futur modèle.

Une caméra invisible sous l’écran impose aussi un compromis

Le vidéaste évoque enfin les discussions autour d’une caméra placée sous l’écran. Il explique préférer une caméra visible qui lui donne un résultat satisfaisant à une solution privilégiant l’apparence.

La question est concrète : faut-il favoriser la continuité de l’affichage ou la qualité des appels vidéo ? Il faudra examiner les résultats du matériel effectivement annoncé, s’il l’est. Un écran sans trou apparent ne garantit pas, à lui seul, de meilleurs selfies ou une meilleure visioconférence.

Le même raisonnement vaut pour l’épaisseur. Affiner un appareil peut être agréable dans une poche, mais ne permet pas de déduire sa prise en main, son endurance ou sa résistance. Ces qualités doivent être examinées séparément.

Ce qu’il faudra regarder avant de remplacer votre Fold

Pour un propriétaire de pliable, le plus utile est de noter les situations dans lesquelles son appareil actuel gêne : clavier trop étroit, besoin fréquent de faire pivoter l’écran, zoom insuffisant ou accessoire difficile à transporter. C’est cette liste qui permettra de juger les annonces de Samsung.

Si le futur Galaxy Z Fold9 corrige votre principale frustration, une évolution apparemment discrète pourra être plus utile qu’une fonction spectaculaire. S’il ne change rien à vos usages, conserver un Fold qui fonctionne bien restera un choix cohérent. Pour le moment, la vidéo donne des questions à poser à la prochaine génération, pas des réponses officielles sur ce qu’elle contiendra.

Le volet photo fait l’objet d’une fuite distincte sur le zoom du Fold9 Ultra, à lire comme une rumeur et non une fiche technique définitive.

Le visuel de couverture est prospectif et ne confirme pas le design du futur modèle.