Une hausse locale sur une semaine, au moment où Apple lance son pliable et où les opérateurs coréens augmentent leurs aides. Les chiffres disponibles et leurs limites.

Galaxy Z Fold8 : les ventes grimpent de plus de 20 % en Corée après l’arrivée de l’iPhone Duo

Le Galaxy Z Fold8 a gagné plus de 20 % de ventes en une semaine en Corée du Sud, selon des chiffres du secteur télécom rapportés le 3 novembre par The Korea Herald. La période, du 23 au 29 octobre, coïncide avec l’arrivée de l’iPhone Duo. Mais elle suit aussi une hausse des subventions proposées par les opérateurs coréens.

Le journal compare cette semaine à la précédente. Aucun volume absolu n’est communiqué : il s’agit d’une progression locale sur sept jours, pas d’un nouveau bilan mondial de Samsung.

Un écart de prix renforcé juste avant le lancement d’Apple

En Corée, les versions 256 Go du Duo et du Fold8 sont affichées respectivement à 3,29 et 2,28 millions de wons. Le Samsung coûte donc déjà plus d’un million de wons de moins avant les aides opérateurs.

KT a relevé sa subvention le 21 octobre, puis SK Telecom et LG Uplus le lendemain. Pour certains forfaits haut de gamme éligibles, l’aide maximale a atteint 600 000 wons. C’est un élément commercial important pour comprendre la semaine de ventes, sans réduire le phénomène à un duel de réputation.

Les signalements de problèmes d’écran du Duo ont également marqué cette période. Le reportage n’établit toutefois pas que des acheteurs ayant rendu leur iPhone ont choisi un Fold8.

Une statistique coréenne, distincte du bilan européen

Ces données ne remplacent pas le bilan européen de Samsung sur les Fold8 et Fold8 Ultra : territoire, période et modèles comptabilisés diffèrent. Elles ne décrivent pas non plus les prix accessibles en France.

Pour un achat français, comparez les offres locales sans transposer les subventions coréennes. Le prix reste une partie du choix : le multitâche du Duo et du Fold8 permet aussi de départager les deux formats selon les applications que vous utilisez.

Source : The Korea Herald, reportage du 3 novembre 2026.