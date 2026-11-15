Galaxy Watch8 : comment lire votre cap avec la nouvelle boussole de Samsung

À un carrefour en randonnée, votre Galaxy Watch8 peut vous aider à distinguer le sentier qui part vers l’est de celui qui remonte vers le nord. Avec One UI 9 Watch, Samsung a revu la présentation de la Boussole pour l’adapter à l’écran rond. Voici comment lire le cap, repérer une mesure faussée et préparer votre itinéraire de retour.

Lire un cap sur votre Galaxy Watch8 en trois étapes

Ouvrez Boussole sur la montre. Depuis le cadran, balayez vers le haut pour afficher les applications, puis touchez Boussole. Faites votre premier essai dehors, à distance de la voiture et des accessoires magnétiques. Mettez le cadran à plat et tournez-vous lentement. Le cap correspond à la direction dans laquelle pointe la montre. 0° ou 360° correspond au nord, 90° à l’est, 180° au sud et 270° à l’ouest. Tournez en gardant le poignet dans la même position et attendez que la valeur se stabilise. Vérifiez le premier tronçon sur la carte. Si votre sentier part vers l’est, le cap de départ doit être proche de 90°. Recommencez au prochain embranchement. Le cap décrit une direction à un endroit donné. Pour tenir compte des virages et des chemins accessibles, suivez le tracé de la carte.

Ce que One UI 9 Watch change à l’écran

Dans sa présentation de One UI 9 Watch, Samsung montre des indications disposées autour du centre de l’écran. C’est un changement de présentation. Samsung ne revendique pas sur cette page un gain de précision. Pour vérifier que votre montre a reçu cette version, ouvrez Galaxy Wearable → Paramètres de la montre → Mise à jour logicielle de la montre. Notre article sur le déploiement de One UI 9 Watch sur la Galaxy Watch8 revient sur la disponibilité de la mise à jour.

Que faire si le cap saute ou semble faux ?

Éloignez-vous d’abord d’une voiture, d’un chargeur ou d’une boucle de bracelet aimantée. Replacez le cadran à plat, tournez-vous, puis reprenez votre position de départ. Si la valeur dérive encore, ouvrez l’option Calibrer si elle apparaît et suivez les gestes affichés sur la montre. Le guide de Samsung sur les perturbations magnétiques et le calibrage documente cette procédure sur les Galaxy Watch4 à 6. L’emplacement exact de la commande sur la Watch8 sous One UI 9 Watch reste à confirmer.

Pour rentrer, préparez une carte hors connexion avant de partir

La boussole indique votre orientation. Pour retrouver les carrefours déjà franchis, il vous faut une carte ou une trace. Samsung documente le retour sur ses pas sur la Galaxy Watch Ultra, où il s’active dans les réglages des entraînements de randonnée ou de vélo de Samsung Health. La présentation de la nouvelle boussole ne confirme pas l’arrivée de cette fonction sur les Watch8 et Watch8 Classic.

Avant la randonnée, téléchargez la carte de la zone sur votre téléphone et repérez le parking, le point de départ et les principaux embranchements. Vérifiez ensuite que la carte s’ouvre en mode avion. Si vous faites un aller-retour, notez le nom des intersections à l’aller. Vous pourrez les retrouver sur la carte et utiliser la montre pour orienter votre lecture à chaque bifurcation.