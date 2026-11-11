La Samsung Galaxy Watch 8 reçoit enfin la version stable de One UI 9 Watch

La Galaxy Watch 8 commence à recevoir la version stable de One UI 9 Watch en dehors de la Corée du Sud. Cette mise à jour repose sur Wear OS 7 et succède aux versions de test diffusées ces dernières semaines. Le déploiement par vagues explique pourquoi deux propriétaires de la même montre peuvent la voir arriver à des dates différentes.

Le changement le plus visible concerne les cadrans

La nouvelle présentation sépare le choix du style et celui des complications, les petits indicateurs qui affichent par exemple la météo ou le nombre de pas. Vous pouvez choisir un cadran pour sa lisibilité, puis y placer les informations que vous consultez chaque jour. Sur le téléphone, Galaxy Wearable réorganise aussi les aperçus pour faciliter la comparaison des cadrans.

Ouvrez Galaxy Wearable sur le téléphone associé, puis cherchez Paramètres de la montre → Mise à jour logicielle montre → Téléchargement et installation. L’intitulé peut varier légèrement suivant la version de l’application. Si la recherche ne propose rien, vérifiez de nouveau plus tard. L’apparition de la version dans un autre pays ne garantit pas sa disponibilité immédiate sur votre modèle en France.

Avant de lancer le téléchargement, gardez la montre suffisamment chargée et à proximité du téléphone. Si vous devez sortir pour un entraînement, lancez la mise à jour au retour pour éviter de vous retrouver sans suivi pendant son installation.