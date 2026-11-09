Galaxy Watch : votre montre peut vous éviter de rater les photos de groupe, à une condition

Une Galaxy Watch peut afficher ce que voit l’appareil photo de votre téléphone et déclencher la prise de vue depuis votre poignet. De quoi rejoindre la photo de groupe au lieu de rester derrière l’objectif. Mais posséder une montre Samsung ne suffit pas : le téléphone associé doit lui aussi prendre en charge cette fonction.

Il s’agit d’une possibilité déjà disponible sur des appareils compatibles, pas d’une nouveauté qui arriverait aujourd’hui par une mise à jour.

Le téléphone compte autant que la montre

Le guide de compatibilité de Samsung cite notamment les Galaxy Watch4 à Watch8, leurs variantes concernées et la Watch Ultra. Côté téléphones, il répertorie des Galaxy S, Note, Z Fold et Z Flip. Les Galaxy A ne figurent pas dans cette liste : ne supposez donc pas que la fonction marchera avec votre A57 simplement parce que la montre s’y connecte.

L’association Bluetooth et la réception des notifications ne garantissent pas l’accès à toutes les fonctions photo. Avant de compter sur votre montre pour une réunion de famille, faites un essai avec votre combinaison exacte d’appareils.

Placez le téléphone sur un support stable, orienté vers le groupe. Sur la montre associée et connectée, ouvrez la liste des applications, puis l’application de commande de l’appareil photo, reconnaissable à son icône rouge en forme d’appareil photo. La caméra du téléphone s’ouvre et son aperçu apparaît au poignet. Acceptez les autorisations demandées pour la connexion.

Vérifiez alors le cadrage : personne coupé sur le bord, visage masqué ou téléphone trop bas. Touchez le déclencheur de la montre pour prendre la photo. Le retardateur permet de laisser quelques secondes avant la prise de vue ; le guide Samsung montre un délai de trois secondes, activable ou désactivable.

Ce court délai a un intérêt très concret : vous pouvez baisser le bras après avoir déclenché, plutôt que d’apparaître sur toutes les photos en train de regarder votre montre.

Le zoom à distance a aussi ses conditions

Samsung a ajouté le réglage du zoom à distance aux Galaxy Watch4 et Watch5 par mise à jour. Son annonce exigeait un téléphone compatible avec l’application de commande photo et One UI 5.1 ou une version ultérieure. Le geste de pincement sur l’écran ou la lunette rotative permet alors d’ajuster le cadrage, selon le modèle.

Ne confondez pas cette commande avec une amélioration du capteur : zoomer depuis la montre revient à demander au téléphone de modifier son cadrage. Cela ne crée pas un nouvel objectif et n’assure pas la même qualité à tous les grossissements.

Pour une photo de groupe, commencez donc assez large et rapprochez le téléphone si nécessaire, plutôt que de serrer immédiatement le cadre. La télécommande vous aide à être sur l’image ; elle ne corrige pas à elle seule le placement des personnes ou les limites de l’appareil photo. Pour choisir un téléphone sur ce critère, notre comparatif des fonctions utiles aux photos de groupe examine un autre aspect du problème.